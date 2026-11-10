* tot mai multe adolescente însărcinate au fost semnalate la Protecția Copilului din Iași în prima jumătate a anului * datele DGASPC au ridicat semne de întrebare privind eficiența prevenției și intervenției timpurii

În primele șase luni din 2026, spitalele din județul Iași au semnalat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) 30 de cazuri de gravide minore, față de 23 în aceeași perioadă din 2025. Creșterea a fost de 30,4%, potrivit raportului semestrial al instituției.

Mai multe gravide minore, mai puține mame adolescente

Raportul DGASPC a consemnat 86 de sesizări primite de la unitățile sanitare în intervalul ianuarie–iunie 2026, comparativ cu 104 în primele șase luni din 2025. Totalul a coborât astfel cu 17,3%. În interiorul acestei scăderi generale, numărul sesizărilor privind gravidele minore a evoluat în direcția opusă: de la 23 la 30 de cazuri.

În aceeași perioadă, sesizările privind mamele minore au scăzut de la 69 la 51, respectiv cu 26,1%. Cele două categorii au vizat situații diferite și nu au putut fi folosite pentru a calcula numărul nașterilor la adolescente. Diminuarea sesizărilor privind mamele minore nu a demonstrat, în sine, că nașterile în această categorie de vârstă au fost mai puține.

Din totalul celor 86 de sesizări, 81 au vizat gravide sau mame minore, iar celelalte cinci au privit alte situații de risc, inclusiv copii expuși abandonului și alte cazuri de vulnerabilitate.

Două maternități din Iași au raportat 29 dintre cele 30 de cazuri

Maternitatea „Cuza Vodă” a transmis 15 sesizări privind gravide minore, față de 12 în primul semestru din 2025. La Maternitatea „Elena Doamna”, numărul a urcat de la 11 la 14. Alte unități medicale au raportat un caz în 2026. Prin urmare, cele două maternități ieșene au transmis 29 dintre cele 30 de sesizări privind sarcinile la minore. În privința mamelor minore, Maternitatea „Cuza Vodă” a semnalat 33 de cazuri, „Elena Doamna” nouă, iar Spitalul Pașcani alte nouă. Raportul a precizat că, în urma sesizărilor venite de la unitățile sanitare, pentru cinci copii au fost instituite măsuri de protecție prin asistență maternală.

Dincolo de cifre, situația a readus în discuție responsabilitatea școlii, familiei, serviciilor medicale și asistenței sociale. Problema nu s-a limitat la identificarea adolescentelor însărcinate, ci a vizat și posibilitatea prevenirii unor asemenea situații, sprijinirea fetelor vulnerabile și continuarea educației.

Teona SOARE