Autostrada A8, uitată de noul ministru al Transporturilor!

Autostrada Unirii A8 pare să fi dispărut de pe lista priorităților Ministerului Transporturilor! Omiterea proiectului din enumerarea investițiilor strategice prezentate de ministrul Ștefan-Ovidiu Popa a provocat reacția dură a asociațiilor Moldova Vrea Autostradă și Moldova Vrea Infrastructură.

Reprezentanții societății civile cer explicații urgente și avertizează că întârzierile, blocajele administrative și problemele de finanțare pot compromite calendarul uneia dintre cele mai importante investiții pentru Moldova.

La conferința de presă din 9 noiembrie, ministrul a vorbit despre finalizarea Autostrăzii A7 până la Pașcani, continuarea acesteia spre Suceava prin mecanismul SAFE și lucrările la secțiunea montană Sibiu - Pitești.

Despre A8... niciun cuvânt!

Pentru organizațiile civice, absența Autostrăzii Unirii din această listă ridică o întrebare esențială: a fost o simplă omisiune sau Guvernul pregătește o schimbare a priorităților?

Iar problemele din teren nu sunt puține. Pe lotul Pipirig - Leghin, contractul de aproximativ 2,69 miliarde de lei fără TVA a fost semnat încă din 30 aprilie 2025, însă în septembrie 2026 ordinul de începere a proiectării era încă așteptat. Pe tronsonul Leghin - Moțca, ritmul lucrărilor și mobilizarea constructorului UMB generează, de asemenea, îngrijorări.

Nici finanțarea nu este lipsită de riscuri. Asociațiile atrag atenția că aproximativ 193,83 milioane de lei necesare exproprierilor pe sectorul Moțca–Ungheni nu au fost alocate. În plus, contestațiile și reevaluările unor contracte finanțate prin SAFE pot provoca noi întârzieri și complicații administrative.

MVA și MVI cer ministrului să prezinte situația reală a finanțărilor, termene ferme pentru fiecare lot, explicații privind ordinele de începere și un calendar public de recuperare a întârzierilor. Organizațiile solicită inclusiv transparență asupra actelor adiționale, prelungirilor contractuale și plăților restante.

Mesajul transmis autorităților este fără echivoc: Autostrada A7 nu trebuie dezvoltată în detrimentul A8. Moldova are nevoie de ambele investiții pentru a ieși din izolarea rutieră și pentru a se conecta la marile coridoare europene. „Moldova nu mai poate aștepta. A8 trebuie să devină o prioritate demonstrată prin fapte, nu doar invocată în discursuri politice”, transmit reprezentanții celor două asociații.

Daniel BACIU