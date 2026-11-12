Poliția a luat cu asalt școlile din Iași! Controale de amploare, inclusive cu câini polițiști!

Mobilizare impresionantă de forțe în școlile din Iași și Târgu Frumos! Polițiști, jandarmi și reprezentanți ai structurilor de prevenire au descins, în zilele de 10 și 11 noiembrie, în unități de învățământ, într-o amplă acțiune pentru creșterea siguranței elevilor și combaterea fenomenelor periculoase din mediul școlar. Acțiunile au inclus și prezența câinilor polițiști.

Miza intervenției: prevenirea violenței, a bullyingului, a absenteismului și a consumului ori traficului de substanțe interzise. În vizor au intrat drogurile, alcoolul, tutunul, țigările electronice și băuturile energizante, dar și obiectele periculoase care nu au ce căuta în școli.

Bilanțul celor două zile arată amploarea mobilizării: 29 de activități informativ-preventive și 767 de elevi și cadre didactice implicați. Polițiștii au ajuns în licee și școli gimnaziale din municipiul Iași și din Târgu Frumos, unde au discutat cu elevii despre riscurile comportamentelor violente, siguranța pe internet și pericolele implicării minorilor în traficul de droguri.

Nici zonele din jurul școlilor nu au fost ocolite. Oamenii legii au legitimat 29 de persoane și au verificat șapte unități de alimentație publică. Au fost organizate întâlniri cu părinții și profesorii, iar agenții de pază au primit instrucțiuni privind protejarea elevilor.

Printre unitățile vizate s-au numărat liceele „Spiru Haret UCECOM”, „Al. I. Cuza”, „Spectrum” și „Ion Neculce”, precum și școlile „B.P. Hașdeu”, „Gh. Brătianu”, „I. Teodoreanu”, „C. Păunescu”, „Garabet Ibrăileanu” și „Ion Creangă”.

Acțiunile au fost organizate de structurile de Poliție din Iași și Târgu Frumos, împreună cu Inspectoratul de Jandarmi Județean și reprezentanții Centrului Regional Iași al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. Autoritățile anunță că vor continua colaborarea cu conducerile școlilor pentru identificarea și prevenirea situațiilor de risc. Andrei TURCU