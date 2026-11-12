Pariu de 200 de euro terminat cu dosar penal

* două cazuri incredibile la Albița * permise auto false, descoperite la frontieră: unul urma să ajungă în Italia, altul a fost făcut pentru un pariu!

Descoperiri surprinzătoare la Punctul de Trecere a Frontierei Albița! Polițiștii de frontieră au depistat, în aceeași zi, doi bărbați cu dublă cetățenie română și moldovenească, asupra cărora au fost găsite permise de conducere false. Unul transporta două documente care ar fi trebuit să ajungă în Italia, în timp ce celălalt și-ar fi procurat un permis fals pentru a câștiga un pariu de 200 de euro.

Primul caz a fost înregistrat pe 11 noiembrie, în jurul orei 14:30. Un bărbat de 28 de ani, aflat la volanul unui microbuz cu destinația Italia, s-a prezentat pentru a intra în țară. În urma controlului, polițiștii au descoperit asupra acestuia două permise de conducere care imitau documente emise de autoritățile din Ucraina. Verificările au arătat că ambele erau false.

Șoferul le-a spus polițiștilor că fusese abordat în Chișinău de un cetățean moldovean, care îl rugase să transporte documentele în Italia și să le predea unei persoane necunoscute, care urma să îl contacteze telefonic.

Al doilea caz a fost descoperit în aceeași zi, în jurul orei 16:25. Un bărbat de 37 de ani, pasager într-un autocar și aflat în procedura de ieșire din România, a fost verificat amănunțit. Asupra sa a fost găsit un permis de conducere cu însemnele autorităților române, dar polițiștii au stabilit că documentul era în totalitate fals.

Explicația bărbatului a fost una neașteptată: acesta a recunoscut că nu a deținut niciodată permis de conducere pentru nicio categorie. A povestit că, în Germania, le-ar fi spus unor prieteni că are permis și a pus pariu pe 200 de euro că le va prezenta documentul la următoarea întâlnire. Ar fi obținut permisul fals prin intermediul unuia dintre aceștia, promițându-i jumătate din câștig.

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră au deschis cercetări pentru fals material în înscrisuri oficiale. Andrei TURCU