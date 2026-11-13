* Opera Națională Română din Iași a programat două titluri de operă, patru reprezentații ale baletului „Spărgătorul de nuci” și cinci concerte „Magia Crăciunului” * Biletele se pun în vânzare vineri, 13 noiembrie, de la ora 12:00

Sărbătorile de iarnă aduc 11 reprezentații pe scena Operei Naționale Române din Iași, între 15 și 23 decembrie 2026. Programul este construit în jurul unor titluri cunoscute, cu spectacole de operă la mijlocul lunii, patru întâlniri cu baletul „Spărgătorul de nuci” și o serie de cinci concerte dedicate Crăciunului. Toate evenimentele anunțate vor avea loc în Sala Mare.

Două opere deschid programul de decembrie

Primul spectacol este „Don Pasquale”, de Gaetano Donizetti, programat marți, 15 decembrie, de la ora 18:30. Opera comică îl are în centru pe un burlac în vârstă, hotărât să se căsătorească, dar prins într-un șir de încurcături puse la cale de cei din jur. Intriga, ritmul alert și umorul fac din această lucrare unul dintre titlurile reprezentative ale repertoriului liric italian.

Joi, 17 decembrie, tot de la ora 18:30, ieșenii pot urmări „Boema”, de Giacomo Puccini. Acțiunea se desfășoară în Parisul artiștilor săraci și urmărește iubirea dintre Rodolfo și Mimì. Spre deosebire de comedia lui Donizetti, spectacolul lui Puccini aduce în prim-plan fragilitatea relațiilor, boala și pierderea. Cele două producții oferă publicului experiențe muzicale diferite, înainte ca repertoriul lunii să se îndrepte spre spectacolele de sărbători.

„Spărgătorul de nuci”, de patru ori în două zile

Pentru familiile care vor să meargă la Operă în apropierea Crăciunului, baletul „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski, are patru reprezentații. Sâmbătă, 19 decembrie, spectacolele încep la orele 12:00 și 18:30. Același program se repetă duminică, 20 decembrie: o reprezentație la prânz și una seara.

Povestea pornește de la un cadou primit în ajunul Crăciunului și deschide o lume fantastică, populată de personaje și întâmplări neobișnuite. Muzica lui Ceaikovski și coregrafia transformă basmul într-un spectacol accesibil atât copiilor, cât și adulților. Programarea la prânz oferă și familiilor cu copii mai mici posibilitatea de a alege o oră diferită de cea a reprezentațiilor de seară.

Cinci concerte „Magia Crăciunului” înainte de Ajun

Ultimele trei zile din program sunt rezervate concertelor „Magia Crăciunului”. Seria începe luni, 21 decembrie, la ora 20:00, și continuă marți, 22 decembrie, cu două reprezentații, la 17:30 și 20:00. Miercuri, 23 decembrie, sunt programate alte două concerte, la aceleași ore.

Astfel, în numai trei zile, scena ieșeană găzduiește cinci întâlniri muzicale dedicate sărbătorii Nașterii Domnului. Pentru cei care nu pot ajunge la reprezentația din prima seară, organizatorii au prevăzut câte două variante orare în zilele de 22 și 23 decembrie. Ultimul concert este programat cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului.

Biletele pentru toate cele 11 reprezentații sunt puse în vânzare vineri, 13 noiembrie 2026, de la ora 12:00. Acestea pot fi cumpărate de la Agenția Operei Naționale Române din Iași, situată în foaier, sau online, pe www.operaiasi.ro. Publicul poate consulta programul și locurile disponibile înainte de achiziție, în special pentru spectacolele cu mai multe reprezentații în aceeași zi.

Maura ANGHEL