Spitalul de Neurochirurgie din Iași devine unul dintre cele 85 de centre de expertiză pentru boli rare din România

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” din Iași a fost certificat de Ministerul Sănătății ca centru de expertiză pentru boli rare, specializat în afecțiuni neurologice rare. Decizia face parte dintr-o extindere a rețelei naționale, care ajunge astfel la 85 de centre recunoscute oficial.

Anunțul a fost făcut joi de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că patru noi centre au primit certificarea. Trei dintre acestea sunt specializate în boli neurologice rare și funcționează în Timișoara, Iași și Craiova. Cel de-al patrulea a fost înființat în cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca și este dedicat bolilor oncopredispozante rare, afecțiuni asociate unui risc crescut de apariție a anumitor tipuri de cancer.

Pentru Iași, recunoașterea Spitalului „Prof. Dr. N. Oblu” reprezintă o oportunitate importantă în dezvoltarea serviciilor medicale destinate pacienților cu patologii neurologice rare. Aceștia au nevoie, de multe ori, de investigații complexe, diagnostic dificil și monitorizare medicală pe termen lung.

Certificarea celor patru centre a fost acordată în urma unei evaluări care a urmărit competența profesională, experiența echipelor medicale și capacitatea unităților de a asigura îngrijiri specializate.

Centrele reunesc medici din mai multe domenii, pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea pacienților. „Bolile rare înseamnă cazuri medicale complexe, care au nevoie de expertiză specializată, echipe multidisciplinare și un traseu clar al pacientului, de la diagnostic până la tratament și monitorizare. Continuăm extinderea acestei rețele, astfel încât pacienții să aibă acces la servicii medicale specializate în cât mai multe regiuni ale țării”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Acesta a mai precizat că, în mandatul său anterior, a semnat certificarea altor 14 centre de expertiză pentru boli rare.

Extinderea rețelei vine și în contextul demersurilor pentru actualizarea Planului Național de Boli Rare, printr-un memorandum de colaborare semnat la începutul lunii noiembrie de Ministerul Sănătății și parteneri din mediul universitar, industria farmaceutică și organizațiile de pacienți.

Prin această certificare, Iașul își consolidează rolul de centru medical regional pentru pacienții cu afecțiuni neurologice rare, iar obiectivul autorităților este ca accesul la diagnostic și tratament specializat să devină mai rapid și mai bine coordonat în întreaga țară. Nicoleta ZANCU