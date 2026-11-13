Iașul ar putea apela masiv la muncitori străini! 83 de meserii noi, pe lista ocupațiilor deficitare

Vești importante pentru firmele din Iași. Lista ocupațiilor deficitare din România a fost actualizată, iar 83 de meserii noi au fost adăugate față de varianta aprobată în august 2026. Schimbarea poate deschide noi oportunități pentru angajatorii ieșeni care nu mai reușesc să găsească suficienți oameni pe piața locală și vor să recruteze personal din afara Uniunii Europene.

Este o modificare cu miză majoră pentru economia Iașului, unde firmele din construcții, industrie, transporturi, servicii și HoReCa pot avea de câștigat de pe urma extinderii listei.

În septembrie, aplicarea listei a fost suspendată de Curtea de Apel București, după ce Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă a contestat documentul Ministerului Muncii. Patronatul a acuzat că prevederile restricționau nejustificat accesul angajatorilor la recrutarea lucrătorilor străini.

Includerea unei meserii pe lista ocupațiilor deficitare reprezintă recunoașterea oficială a dificultăților întâmpinate de angajatori în găsirea personalului calificat. Pentru anumite categorii de lucrători din afara UE, procedurile de angajare pot fi începute numai dacă ocupația pentru care sunt recrutați apare în acest document.

Construcțiile, printre domeniile cu cele mai multe meserii nou introduse

Pentru Iași, unde dezvoltarea urbană și proiectele de infrastructură fac ca sectorul construcțiilor să fie unul de interes major, lista aduce 16 ocupații noi din acest domeniu. Printre ele se numără constructor de căi ferate, confecționer-montator de structuri metalice, electrician constructor pentru aparataj și cabluri de medie și înaltă tensiune, mașinist la instalațiile de preparat și turnat beton și mixturi asfaltice, montator de elemente prefabricate din beton armat, tehnician proiectant și topograf.

Sunt meserii fără de care șantierele, lucrările de infrastructură și proiectele de construcții nu pot funcționa la capacitate maximă. Extinderea listei le poate oferi firmelor care activează în Iași o cale suplimentară pentru a-și acoperi necesarul de personal, prin recrutarea unor angajați din afara Uniunii Europene, acolo unde sunt îndeplinite condițiile legale.

Șoferii și agricultorii, pe lista meseriilor deficitare!

Lista cuprinde 372 de ocupații, din domenii extrem de diverse. Apar meserii precum șofer de camion, sudor, electrician, instalator, mecanic, operator industrial, agricultor, brutar, bucătar, ospătar, cameristă, infirmier și îngrijitor de persoane vârstnice.

Cu alte cuvinte, nu doar șantierele sunt vizate. Industria, transporturile, agricultura, hotelurile, restaurantele și serviciile se regăsesc printre sectoarele în care statul recunoaște dificultăți în găsirea angajaților.

Pentru mediul de afaceri ieșean, noua listă poate deveni un instrument important într-o perioadă în care găsirea oamenilor potriviți este o provocare pentru numeroase firme.

România își lărgește astfel posibilitățile de recrutare din afara UE, iar angajatorii din Iași pot beneficia de această schimbare pentru a ocupa posturile pentru care nu găsesc suficienți candidați. Daniel BACIU