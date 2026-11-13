Scandal la Palatul Culturii

Conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași îi cere public explicații deputatului Silviu-Octavian Gurlui (AUR), după afirmațiile acestuia privind restaurarea unei piese de patrimoniu clasate în categoria Tezaur. Managerul instituției, Alexandru Constantin Chituță, solicită parlamentarului dovezi concrete ale sprijinului acordat Palatului Culturii, de la inițiative legislative până la soluții de finanțare. Apelul, adresat presei și opiniei publice, readuce în discuție responsabilitatea politicienilor față de patrimoniul ieșean.

Publicăm integral apelul transmis de conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași (Palatul Culturii) face un apel public către reprezentanții mass-media și către comunitatea ieșeană pentru a solicita domnului deputat Silviu-Octavian Gurlui (AUR) prezentarea publică, cu date și documente concrete, a demersurilor realizate în sprijinul și pentru protejarea Palatului Culturii pe durata mandatului său parlamentar.

În context postării de Facebook a materialului cu privire la faptul că domnia sa a restaurat în anul 2021 Violina Hupfeld Phonoliszt. Conform fotografiilor postate și a mesajului se observă că au fost efectuate lucrări în sala de expoziție muzeul fiind deschis și având chiar o delegație a Ambasadorului Elveției.

Menționăm faptul că piesa mai sus menționată a fost clasată Tezaur în anul 2003 prin ordinul Ministrului Culturii, acad. Răzvan Theodorescu.

Patrimoniul cultural național mobil clasat (obiecte din categoriile Tezaur și Fond) poate fi restaurat exclusiv de conservatori și restauratori acreditați de către Ministerul Culturii.

Conform Legii nr. 182/2000, intervențiile sunt strict reglementate și pot fi realizate doar în cadrul unor structuri autorizate.

În acest sens solicităm dlui Silviu Octavian Gurlui să ne pună la dispoziție presei și instituției atestatul domniei sale de restaurator, contractul de restaurare încheiat cu Complexul Muzeal Național Moldova din Iași și proiectul de restaurare aprobat de Comisia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.

În contextul recentelor declarații publice prin care domnul deputat a criticat modul de valorificare a spațiilor muzeale și organizarea unor evenimente științifice și culturale menite să genereze venituri proprii necesare funcționării instituției, considerăm că opinia publică are dreptul la o imagine completă și echilibrată.

Solicităm domnului parlamentar Silviu Gurlui să prezinte presei următoarele informații:

Inițiative legislative și amendamente bugetare. Ce proiecte de lege sau amendamente la Legea bugetului de stat a inițiat și susținut pentru creșterea finanțării Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, pentru întreținerea clădirii monument istoric sau pentru modernizarea infrastructurii muzeale.

Rezultate concrete ale interpelărilor. Dincolo de declarațiile politice de la tribuna Parlamentului, care sunt efectele directe și măsurabile obținute în urma demersurilor sale oficiale pentru protejarea patrimoniului administrat de instituția noastră.

Soluții de finanțare alternativă. În condițiile în care veniturile proprii obținute din evenimente conexe (peste 700.000 de lei doar în acest an) acoperă cheltuieli vitale pe care bugetul de stat nu le poate susține integral, ce soluții financiare concrete propune dumnealui pentru a compensa aceste fonduri.

Palatul Culturii din Iași este un simbol al patrimoniului național, iar administrarea sa presupune un echilibru permanent între conservare, accesul publicului și sustenabilitate financiară. Suntem deschiși oricărui dialog onest cu toți parlamentarii de Iași, indiferent de culoarea politică, cu condiția ca dezbaterea să se bazeze pe fapte, cifre și contribuții reale la binele instituției, nu doar pe capitalizare mediatică.

Invităm reprezentanții presei să adreseze aceste întrebări legitime domnului deputat Silviu Gurlui și le stăm la dispoziție cu toate datele financiare și administrative ale Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Dr. Alexandru Constantin Chituță

manager Complexul Muzeal Național Moldova Iași