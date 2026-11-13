Poliția de Frontieră Iași investește peste 56 de milioane de lei pentru modernizarea a șapte clădiri

O investiție de proporții este pregătită în structurile Poliției de Frontieră din nord-estul țării! Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a lansat o achiziție publică în valoare estimată de 56.846.408,93 lei, fără TVA, pentru reabilitarea termo-energetică a șapte clădiri administrative din județele Iași, Vaslui și Botoșani. Practic, aproape 57 de milioane de lei sunt puse la bătaie pentru modernizarea sediilor în care își desfășoară activitatea polițiștii de frontieră.

Contractul nu vizează doar execuția lucrărilor. Oferta trebuie să includă atât serviciile de proiectare și inginerie, la faza Proiect Tehnic, cât și executarea efectivă a lucrărilor de construire. Așadar, firmele interesate trebuie să asigure întregul proces, de la documentația tehnică până la realizarea investițiilor.

Achiziția a fost împărțită în șapte loturi, fiecare vizând o clădire distinctă. Pe listă se află Pavilionul administrativ de la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Pavilionul administrativ de la Sectorul Poliției de Frontieră Iași, dar și clădirea administrativă C1 de la Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

Investițiile vor continua la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui și la Sectorul Poliției de Frontieră Berezeni. De asemenea, sunt incluse Pavilionul administrativ C1 de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani și cel de la Sectorul Poliției de Frontieră Stânca.

Obiectivul este creșterea eficienței energetice, reducerea consumurilor de energie și îmbunătățirea condițiilor de exploatare a clădirilor.

Banii vor proveni din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 3 – „Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul”, dar și din bugetul de stat.

Valoarea de aproape 57 de milioane de lei reprezintă estimarea totală pentru toate cele șapte loturi, fără TVA, și include atât proiectarea, cât și execuția. Daniel BACIU