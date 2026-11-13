Arhiepiscopia Iașilor a trimis cabinetul medical mobil la Scobinți

* medicii au descoperit boli netratate și cazuri care ridică semne de alarmă * 80 de oameni, copii și adulți vulnerabili, au primit consultații gratuite

O caravană medicală a ajuns în comuna Scobinți, județul Iași, acolo unde accesul dificil la servicii de specialitate îi lasă pe mulți oameni fără controale și tratamente. În doar câteva etape de intervenție, medicii au consultat 80 de persoane – 38 de copii și 42 de adulți – și au descoperit probleme de sănătate care arată cât de gravă poate deveni lipsa accesului la medic.

Acțiunea a fost organizată de Fundația Medicală „Providența” a Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu Policlinica și Spitalul „Providența”, la solicitarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice din cadrul Primăriei Scobinți. Consultațiile și recoltările de probe biologice s-au desfășurat în perioada 21 octombrie – 10 noiembrie 2026.

Pentru unii localnici, caravana a însemnat șansa de a ajunge pentru prima dată după mult timp la un medic specialist.

Descoperirile medicilor în rândul copiilor sunt deosebit de îngrijorătoare

În timpul consultațiilor pediatrice au fost identificate infecții respiratorii și complicații ale acestora, adenoidite, sindroame anemice, tulburări de comportament și întârzieri în dezvoltarea limbajului. Medicii au descoperit inclusiv o familie extinsă afectată de scabie, o infecție parazitară a pielii care necesită tratament corect și urmărire.

Un caz a atras în mod special atenția medicului pediatru: un copil de vârstă școlară, diagnosticat încă din maternitate cu o afecțiune cronică oftalmologică, nu mai fusese reevaluat. Problemele de vedere îi afectează capacitatea de a ține pasul la școală și au contribuit la întârzieri în dezvoltare.

Nici adulții nu au fost ocoliți de probleme. Consultațiile de medicină internă au scos la iveală cazuri de hipertensiune arterială insuficient controlată sau nou diagnosticată, diabet zaharat la pacienți care întrerupseseră tratamentul și obezitate. În funcție de situația fiecăruia, medicii au recomandat tratamente, investigații suplimentare și monitorizare de specialitate.

Caravana a oferit consultații de medicină internă și pediatrie, măsurarea tensiunii arteriale, electrocardiograme, ecografii abdominale și interpretarea analizelor de laborator. Toți cei 80 de beneficiari au primit scrisori medicale cu diagnostice și recomandări terapeutice.

Consultațiile de medicină internă au fost realizate în cabinetul medical mobil al Arhiepiscopiei Iașilor, iar cele pediatrice în spațiul pus la dispoziție de Primăria Scobinți. Echipa a fost formată din medici specialiști și asistenți medicali ai Policlinicii „Providența”, intervenția fiind coordonată de asistentul social Emilia Gheorghiasa.

Sprijinul nu se oprește aici: beneficiarii vor fi monitorizați și îndrumați, în funcție de nevoile identificate, către investigațiile și tratamentele recomandate.

Acțiunea scoate însă la lumină o realitate dureroasă din comunitățile rurale: pentru oamenii fără asigurare, cu venituri mici sau aflați departe de serviciile medicale, un consult de specialitate poate deveni un lux. Nicoleta ZANCU