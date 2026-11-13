* Cine erau cofetarii și vânzătorii de bragă care își sărbătoreau hramul la Vovidenia și ce legătură are Vasile Lupu cu moartea lui Miron Barnovschi? * Ieșenii sunt invitați sâmbătă, de la ora 11.30, la o incursiune gratuită în istoria a cinci biserici vechi ale orașului *

Dincolo de zidurile unor biserici pe lângă care ieșenii trec aproape zilnic se ascund istorii despre putere, trădare, meșteșugari și tradiții dispărute. Sâmbătă, 14 noiembrie, aceste povești vor fi readuse în atenția publicului printr-un tur ghidat gratuit, organizat în cadrul proiectului cultural „Iași, orașul celor 100 de biserici”. Participanții vor descoperi cinci lăcașuri de cult și vor afla detalii istorice puțin cunoscute, unele controversate sau încă insuficient cercetate.

Bisericile breslelor și misterul unui domnitor

Turul va fi condus de istoricii dr. Mihai Mîrza și conf. dr. Florea Ioncioaia, care vor prezenta istoria bisericilor dincolo de datele obișnuite despre ctitori și arhitectură.

Una dintre opriri va readuce în atenție Biserica Vovidenia, monument din secolul al XVII-lea, aflat în apropierea Mănăstirii Golia. Aici își sărbătoreau hramul breslele cofetarilor și vânzătorilor de bragă, într-o vreme în care meșteșugarii aveau un rol important în viața economică și religioasă a Iașului.

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O altă poveste privește Biserica Curelari, legată de breasla meșteșugarilor care confecționau curele și alte obiecte din piele. Lăcașul amintește de organizarea vechiului oraș, în care comunitățile profesionale își aveau propriile tradiții și contribuiau la întreținerea bisericilor.

Un episod cu implicații politice se leagă de Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”. Construcția a fost începută de domnitorul Miron Barnovschi Movilă și finalizată în timpul lui Vasile Lupu. Potrivit unei interpretări istorice, continuarea lucrărilor ar fi fost motivată de remușcările lui Vasile Lupu, considerat implicat în evenimentele care au precedat executarea lui Barnovschi la Constantinopol, în 1633. Ipoteza rămâne însă o interpretare, nu un fapt demonstrat.

Cultura in Iasi+1

Zece biserici ieșene, documentate și promovate digital

Turul face parte dintr-un proiect mai amplu, care urmărește recuperarea istoriei bisericilor parohiale din Iași și introducerea lor într-un circuit cultural accesibil localnicilor și turiștilor.

Inițiativa vizează documentarea a zece biserici, prezentate prin fotografii, materiale video și texte realizate de istorici. Informațiile vor fi integrate pe harta interactivă a platformei Monumente din Iași, care include deja secțiuni dedicate patrimoniului arhitectural și religios al orașului.

monumentediniasi.ro

Fiecare dintre cele zece monumente urmează să fie semnalizat cu plăcuțe prevăzute cu coduri QR. Vizitatorii vor putea astfel să acceseze informațiile istorice direct de pe telefon, printr-o simplă scanare.

Proiectul propune și o schimbare de perspectivă asupra patrimoniului ieșean. Dincolo de marile mănăstiri și monumentele cunoscute, bisericile de cartier păstrează mărturii despre viața cotidiană a vechiului Iași, despre negustori, meșteșugari, familii boierești și evenimente care au marcat evoluția orașului.

Turul gratuit începe sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 11.30. Punctul de întâlnire este stația de tramvai din Piața Unirii, pe partea Oficiului Stării Civile.

Evenimentul este organizat de Asociația Art and Soul, în parteneriat cu Asociația Societatea de Studii Istorice din România, în cadrul proiectului „Iași, orașul celor 100 de biserici”, cofinanțat de Primăria Municipiului Iași.