* trei volume semnate de Sorin Cotlarciuc vor fi prezentate duminică, 15 noiembrie, la Palatul Braunstein * evenimentul reunește scriitori din Iași și Bucovina, alături de invitați din lumea culturală *

Iașul găzduiește duminică, 15 noiembrie 2026, de la ora 11.00, o nouă întâlnire dedicată literaturii și culturii bucovinene. În Sala de festivități a Palatului Braunstein, scriitorul Sorin Cotlarciuc își va prezenta trei cărți apărute în acest an la Editura Cronedit din Iași. Lansarea face parte din cea de-a 111-a ediție a „Amiezii culturale bucovinene”, manifestare care reunește autori, cititori și reprezentanți ai comunității culturale.

Trei volume, o singură lansare la Iași

În centrul întâlnirii se vor afla volumele „Taina universului uman”, „Metamorfoze aforistice” și „Evanescența unui actor”, toate semnate de Sorin Cotlarciuc și publicate în 2026. Cele trei titluri vor fi prezentate împreună, într-un eveniment care pune în prim-plan creația literară contemporană și dialogul dintre autori și public.

Lansarea va reuni șase scriitori invitați să contribuie la prezentarea cărților: Valeriu Stancu, Valentin Talpalaru, Emilian Marcu, Mihai Batog-Bujeniță, Vasile Larco și profesorul Marian Călinescu, venit din Bucovina. Acesta din urmă este redactor-șef al revistei „Surâsul Bucovinei”, publicație reprezentată astfel la întâlnirea de la Iași.

Prezența mai multor voci literare oferă publicului ocazia de a descoperi volumele din perspective diferite. Titlurile sugerează direcții distincte de reflecție: universul interior al omului, expresia concentrată a aforismului și tema efemerității. Conținutul și particularitățile fiecărei cărți vor putea fi discutate direct în cadrul lansării.

Pentru publicul ieșean, întâlnirea înseamnă și posibilitatea de a urmări o prezentare colectivă, nu doar lansarea succesivă a trei volume. Scriitorii invitați vor aduce în discuție cărțile aceluiași autor, iar participarea unui reprezentant al revistei „Surâsul Bucovinei” întărește legătura cu mediul cultural bucovinean.

Bucovina și Iașul se întâlnesc la Palatul Braunstein

La eveniment va participa și cantautorul bucovinean Cornel Simionescu, anunțat drept invitat special al ediției. Prezența sa adaugă programului o componentă artistică și completează lista participanților din spațiul cultural bucovinean.

Ajunsă la ediția cu numărul 111, „Amiaza culturală bucovineană” continuă seria de întâlniri în care literatura este punctul de plecare pentru legături între oameni și comunități. De această dată, evenimentul are și o componentă editorială ieșeană: toate cele trei cărți prezentate poartă marca Editurii Cronedit, din Iași.

Alegerea Palatului Braunstein drept loc de desfășurare plasează întâlnirea într-un spațiu cultural cunoscut al orașului. Într-o singură dimineață, cititorii vor avea ocazia să cunoască trei apariții editoriale recente și să îi asculte pe scriitorii invitați să vorbească despre ele. Programul îi aduce astfel împreună pe cei care scriu, cei care prezintă literatura și cei care o citesc.

Invitația este adresată membrilor și simpatizanților Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, membrilor UZPR Iași, dar și celor interesați de cărți și de viața culturală a orașului.

Întâlnirea este programată duminică, 15 noiembrie, la ora 11.00, în Sala de festivități a Palatului Braunstein din Iași. Organizatorii îi așteaptă pe participanți la lansarea celor trei volume, în prezența invitaților anunțați. Clara DIMA