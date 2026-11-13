MR.DIY se pregateste sa deschida al doilea magazin in Iasi: mii de produse si surprize pentru vizitatori

MR.DIY continua sa se extinda in Romania si pregateste, in cursul acestei luni, deschiderea celui de-al doilea magazin din Iasi, in Mall Moldova.

Noua locatie marcheaza un nou pas in dezvoltarea brandului in oras si va aduce si mai aproape de locuitorii din Iasi conceptul care a facut MR.DIY cunoscut la nivel international: o varietate impresionanta de produse utile pentru viata de zi cu zi, la preturi accesibile, toate intr-un singur loc.

Iasiul, o comunitate care inspira noi oportunitati

Iasiul este un oras cu o energie aparte, oameni deschisi si o comunitate dinamica, care apreciaza diversitatea si accesibilitatea. Prin extinderea prezentei sale in oras, MR.DIY isi propune sa fie si mai aproape de publicul local, oferindu-le locuitorilor o experienta de shopping practica, accesibila si plina de descoperiri. Deschiderea celui de-al doilea magazin reprezinta o ocazie de a consolida relatia brandului cu comunitatea din Iasi si de a le oferi locuitorilor si mai multe motive sa descopere universul MR.DIY.

Un nou loc de descoperit, cu motive in plus sa treci pe la MR.DIY

Deschiderea noului magazin promite sa aduca o experienta de shopping practica si accesibila, dar si cateva surprize pregatite special pentru primii vizitatori.

Cei care vor trece pragul magazinului vor avea ocazia sa descopere universul MR.DIY, sa exploreze gama variata de produse si sa se familiarizeze cu un concept de retail construit in jurul nevoilor de zi cu zi.

Pentru a marca deschiderea, MR.DIY pregateste si mici cadouri pentru primii clienti, in limita stocului disponibil, urmand ca pe parcurs sa aduca si alte surprize si activitati dedicate comunitatii locale.

Mii de produse, intr-un singur loc

Noul magazin din Iasi continua dezvoltarea brandului pe piata locala si aduce in Mall Moldova conceptul care a facut retailerul cunoscut la nivel international: o varietate foarte mare de produse utile pentru viata de zi cu zi, la preturi accesibile.

De la bricolaj, organizare si articole pentru casa, pana la accesorii auto, produse electrice, papetarie, jucarii, articole pentru animale de companie si multe altele, magazinul este construit in jurul ideii ca poti gasi intr-un singur loc solutii pentru aproape orice ai pe lista – dar si lucruri pe care nu stiai ca le cauti.

Fie ca este vorba despre un mic proiect pentru casa, un accesoriu practic sau pur si simplu placerea de a descoperi produse noi, MR.DIY isi propune sa transforme cumparaturile intr-o experienta simpla, accesibila si plina de descoperiri.

In curand, la Mall Moldova, Iasi

Pregatirile pentru deschiderea noului magazin sunt in plina desfasurare, iar locuitorii orasului sunt invitati sa ramana aproape pentru mai multe informatii despre inaugurare si surprizele care vor urma.

Un nou loc pentru cumparaturi, mii de produse de descoperit si multe motive sa revii. In curand, la MR.DIY Mall Moldova!