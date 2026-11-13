Italienii de la Itinera au pierdut și ultima bătălie în instanță, în dosarul A8

Constructorii italieni de la Itinera au epuizat și ultima încercare de a întoarce decizia judecătorească privind contractul de 3,57 miliarde de lei pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii A8. Curtea de Apel a respins definitiv cererea de revizuire, iar CNIR trebuie să reevalueze oferta asocierii. În joc este respectarea calendarului de finanțare SAFE, cu termen-limită 31 decembrie 2026.

Itinera – Saipem – ICM a pierdut și ultima carte în instanță. Curtea de Apel a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire a hotărârii din 13 octombrie, precum și solicitarea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cererea de suspendare a fost respinsă ca rămasă fără obiect. Decizia este definitivă.

Este a doua lovitură judiciară încasată de constructorii italieni în numai câteva zile, după ce, pe 5 noiembrie, aceeași instanță le-a respins contestația în anulare.

Problema nu este însă închisă. Dimpotrivă!

Prin hotărârea din 13 octombrie, instanța a obligat Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) să reevalueze oferta asocierii Itinera – Saipem – ICM, după anularea parțială a raportului procedurii de achiziție, exclusiv în ceea ce privește evaluarea acestei oferte.

Contractul fusese semnat la 2 iulie 2026, pentru 3,57 miliarde de lei fără TVA, iar ordinul de începere a proiectării fusese emis pentru 24 august. Între timp, procedura a fost contestată de asocierile conduse de Construcții Erbașu și Concelex.

Calendarul este necruțător

Finanțarea prin programul SAFE depinde de respectarea termenului de 31 decembrie 2026. Reevaluarea ofertei și continuarea procedurii trebuie făcute în timp util, pentru ca proiectul să nu fie pus în pericol.

Pierderea proceselor nu înseamnă automat eliminarea italienilor din cursă și nici atribuirea contractului către unul dintre contestatari. Obligația de reevaluare rămâne în vigoare, iar rezultatul acesteia nu este încă cunoscut. CNIR trebuie să refacă analiza respectând întocmai hotărârile instanței și legislația achizițiilor publice.

Iar aici începe adevărata cursă contracronometru. Tronsonul de 15,5 kilometri va lega DN24, în zona Iașului, de Podul peste Prut de la Ungheni, punct strategic de conexiune cu Republica Moldova. Contractul prevede 46 de luni de realizare, dintre care 10 pentru proiectare și 36 pentru execuție, cu prioritate pentru legătura cu podul de frontieră. Daniel BACIU