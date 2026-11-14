* ultima zi „de dulce” înaintea Postului Crăciunului * credincioșii intră în 40 de zile de post, cu 14 dezlegări la pește

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, este Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Credincioșii ortodocși au ultima zi în care pot consuma alimente „de dulce”, înaintea celor 40 de zile de post care încep duminică, 15 noiembrie, și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

Ziua marchează trecerea de la mesele obișnuite la perioada de înfrânare dinaintea Nașterii Domnului. În calendarul ortodox, pe 14 noiembrie sunt pomeniți Sfântul Apostol Filip și Sfântul Ierarh Grigorie Palama. Dincolo de schimbarea meniului, Biserica îi îndeamnă pe credincioși să acorde mai mult timp rugăciunii, împăcării și ajutorării celor aflați în nevoie.

Ce înseamnă Lăsatul Secului și ce se pune pe masă

În tradiția românească, Lăsatul Secului este asociat cu o masă în familie, la care pot fi servite preparate din carne, brânzeturi, ouă și alte produse de origine animală. Din 15 noiembrie, cei care respectă rânduiala postului renunță la aceste alimente, cu excepțiile prevăzute de calendarul bisericesc.

În unele gospodării din Bucovina, pregătirile pentru post au fost legate și de curățarea vaselor și de schimbarea obiceiurilor culinare. Prima zi de post era cunoscută drept „spolocanie”: vasele folosite pentru mâncărurile de dulce erau spălate și puse deoparte. Obiceiul ține de tradiția populară, nu de o obligație religioasă.

Semnificația zilei nu este însă aceea a unui ospăț fără măsură. Lăsatul Secului marchează încheierea unei etape și începutul unei perioade în care cumpătarea ar trebui să se vadă inclusiv în relațiile cu ceilalți.

Postul Crăciunului 2026: 14 zile cu dezlegare la pește

Postul Nașterii Domnului durează 40 de zile și este considerat mai puțin restrictiv, din punct de vedere alimentar, decât Postul Paștelui. Potrivit calendarului publicat de Patriarhia Română, în 2026 sunt 14 zile cu dezlegare la pește.

În noiembrie, peștele poate fi consumat pe 21, 22, 23, 28, 29 și 30. În decembrie, dezlegările sunt pe 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19. Prima este pe 21 noiembrie, când Biserica sărbătorește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Alte repere importante sunt Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, și Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie.

În restul zilelor, alimentația de post exclude, în mod obișnuit, carnea, ouăle și lactatele. Pentru situații precum boala sau alte probleme de sănătate, măsura postirii se stabilește cu discernământ și cu sfatul duhovnicului, fără ignorarea recomandărilor medicale.

Ce nu se face în Postul Crăciunului

Potrivit calendarului Patriarhiei Române, în intervalul 15 noiembrie – 24 decembrie nu se oficiază cununii religioase. În schimb, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe, să se spovedească și să se pregătească sufletește pentru Crăciun.

În mesajul adresat credincioșilor pentru prima duminică a postului din 2026, Sfântul Sinod pune accent pe familie și pe legăturile dintre părinți și copii. Îndemnul vine într-o perioadă în care pregătirile de sărbători încep tot mai devreme, iar semnificația religioasă riscă să fie acoperită de cumpărături și agitație.

Pentru credincioșii din Iași și din întreaga Moldovă, ziua de 14 noiembrie este astfel pragul dintre mesele de toamnă și cele șase săptămâni de pregătire pentru Crăciun. Postul începe duminică, iar prima zi de sărbătoare în care se revine la mâncarea „de dulce” este 25 decembrie. Tania DAMIAN