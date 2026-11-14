* actorii pregătesc o săptămână cu 11 reprezentații pentru copii * patru spectacole inspirate din povești cunoscute vor fi prezentate atât în timpul săptămânii, cât și duminică, atunci când părinții își pot aduce copiii la teatru

Poveștile lui Ion Creangă, aventurile Fraților Grimm și universul poetic al lui Grigore Vieru se întâlnesc, săptămâna viitoare, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași. Instituția a anunțat programul pentru perioada 17–22 noiembrie 2026, cu 11 reprezentații și patru producții: „Muzicanții din Bremen”, „Albinuța”, „Punguța cu doi bani” și „Ursul păcălit de vulpe”.

Patru povești, 11 reprezentații pentru copiii din Iași

Marți, 17 noiembrie, programul începe la ora 9:15, cu „Muzicanții din Bremen”, spectacol inspirat din cunoscuta poveste a Fraților Grimm. Aventurile celor patru animale care pornesc împreună în căutarea unei vieți mai bune aduc pe scenă teme precum prietenia, solidaritatea și curajul. De la ora 10:30, copiii sunt invitați la „Albinuța”, o producție inspirată din creația poetului Grigore Vieru, în care jocul, muzica și poezia transformă descoperirea lumii într-o experiență teatrală.

Miercuri, 18 noiembrie, de la ora 9:30, revine în fața publicului „Punguța cu doi bani”, după Ion Creangă. Povestea cocoșului care nu renunță la ceea ce îi aparține rămâne una dintre cele mai îndrăgite creații ale literaturii române pentru copii. În aceeași zi, de la ora 10:45, este programată o nouă reprezentație a spectacolului „Albinuța”.

Joi, 19 noiembrie, este cea mai aglomerată zi a săptămânii, cu trei reprezentații. „Punguța cu doi bani” deschide programul la ora 9:00, urmată de „Albinuța”, la 10:45. După-amiaza, de la ora 17:30, scena va găzdui din nou „Muzicanții din Bremen”, oferind și familiilor care nu pot ajunge la teatru dimineața posibilitatea de a urmări spectacolul.

Vineri, 20 noiembrie, programul continuă cu două producții. De la ora 9:30, spectatorii vor putea urmări „Punguța cu doi bani”, iar de la 10:45, „Albinuța”. Ambele titluri se regăsesc frecvent în oferta teatrului ieșean destinată copiilor de vârstă preșcolară și școlară.

Duminică, poveștile lui Creangă încheie săptămâna teatrală

Duminică, 22 noiembrie, Teatrul „Luceafărul” propune două reprezentații pentru publicul care preferă spectacolele de weekend. La ora 11:00, copiii sunt așteptați la „Albinuța”, un spectacol care valorifică sensibilitatea versurilor lui Grigore Vieru și le aduce mai aproape de universul celor mici.

De la ora 17:30, programul se încheie cu „Ursul păcălit de vulpe”, după Ion Creangă. Întâmplarea ursului naiv, care ajunge să-și piardă coada după ce ascultă sfaturile viclene ale vulpii, revine pe scenă într-o adaptare teatrală accesibilă celor mici. Umorul, personajele bine conturate și situațiile comice transformă povestea într-o întâlnire cu literatura clasică românească.

Din cele 11 reprezentații programate, patru sunt dedicate spectacolului „Albinuța”, trei producției „Punguța cu doi bani”, două spectacolului „Muzicanții din Bremen”, iar una poveștii „Ursul păcălit de vulpe”. Programul cuprinde, așadar, zece reprezentații pentru cele patru titluri, distribuite în cinci zile.

Maura ANGHEL