Autoritățile caută soluții cu partea ucraineană

Aproximativ 360 de camioane așteptau sâmbătă, 14 noiembrie, să părăsească România prin Vama Siret, potrivit Poliției de Frontieră. Aglomerația se menține de cel puțin două zile, în condițiile în care autoritățile ucrainene preiau mai puține vehicule decât poate procesa punctul românesc.

România poate procesa 250 de camioane, Ucraina preia cel mult 200

Blocajul de la frontiera cu Ucraina nu este provocat doar de numărul mare de transporturi. Problema este și diferența dintre ritmul în care pot fi verificate camioanele pe cele două părți ale graniței. Poliția de Frontieră arată că, în condiții obișnuite, prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret pot fi procesate aproximativ 250 de automarfare în 12 ore. Pe partea ucraineană sunt preluate, în medie, numai 170–200 în același interval.

Rezultă un decalaj de 50–80 de camioane la fiecare 12 ore față de capacitatea de procesare a punctului românesc. Atunci când afluxul de vehicule rămâne ridicat, diferența contribuie la formarea și menținerea coloanelor pe teritoriul României. Este motivul pentru care funcționarea tuturor benzilor de control nu garantează, singură, dispariția aglomerației.

Presiunea a crescut odată cu intensificarea transporturilor de mărfuri înaintea sărbătorilor de iarnă. În această perioadă, tot mai multe transporturi se îndreaptă către Ucraina, iar capacitatea de preluare de dincolo de frontieră nu ține pasul cu cererea.

360 de camioane și vineri, și sâmbătă

Situația nu a apărut peste noapte. Poliția de Frontieră anunța încă de vineri, 13 noiembrie, că aproximativ 360 de automarfare așteaptă să treacă prin Siret. Sâmbătă, numărul comunicat a rămas la același nivel, semn că aglomerația persistă, chiar dacă vehiculele sunt preluate treptat.

Autoritățile române au pus în funcțiune toate cele trei artere destinate traficului greu din punctul de trecere. Pentru a scurta operațiunile, polițiștii de frontieră efectuează verificări inclusiv direct în coloană, folosind echipamente mobile eDAC. Măsura permite efectuarea unor controale încă din zona de așteptare, fără a elimina însă limita de preluare de pe teritoriul ucrainean.

În paralel, echipajele Poliției Rutiere participă la organizarea circulației și păstrarea accesului către vamă. Prioritatea este prevenirea unor blocaje suplimentare pe drumurile din apropiere și menținerea culoarelor necesare intervențiilor.

Autoritățile caută soluții cu partea ucraineană

Poliția de Frontieră Română precizează că poartă discuții cu autoritățile ucrainene pentru creșterea ritmului de procesare. Deocamdată, instituția nu a anunțat un termen la care coloana ar putea fi redusă semnificativ și nici un timp exact de așteptare pentru fiecare camion.

Pentru transportatori, întârzierile înseamnă planificări mai dificile și riscul de decalare a livrărilor. Durata efectivă a traversării depinde însă de evoluția fluxului și de ritmul în care vehiculele sunt acceptate la intrarea în Ucraina.

Șoferilor li se cere să respecte indicatoarele temporare și instrucțiunile polițiștilor, să nu depășească șirul de camioane pe contrasens și să lase liber accesul autospecialelor de intervenție. Până la accelerarea preluării vehiculelor pe partea ucraineană, traficul greu prin Siret rămâne sub presiune. Ecaterina VICOL