Peste 10 milioane de euro pentru renașterea a șase cartiere din Iași

* șase zone dintre blocuri, în cartierele Iașului, vor fi transformate radical * 57.643 de metri pătrați scapă de beton și paragină!

Iașul pregătește una dintre cele mai ample operațiuni de regenerare urbană din cartiere! Peste 10 milioane de euro vor fi investite în transformarea a șase terenuri degradate dintre blocuri în adevărate oaze de verdeață, cu alei moderne, locuri de joacă, mobilier urban și zone de relaxare. Primăria Iași anunță că opt firme și asocieri de companii au intrat în cursa pentru câștigarea contractului de execuție. Miza financiară este uriașă, iar suprafața vizată depășește 57.600 de metri pătrați!

Proiectul, intitulat sugestiv „Iașul de după blocuri este orașul nostru”, are o valoare totală de 54.437.048 de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro, și beneficiază de finanțare europeană prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Contractul pentru lucrări are o valoare maximă de 37,27 milioane de lei fără TVA, respectiv aproximativ 45,1 milioane de lei cu TVA. La licitație au fost depuse opt oferte, printre participanți aflându-se Conest SA, Demi-Idil Construct SRL, Katar Conneg SRL, Quick Smart Construct SRL, dar și mai multe asocieri de firme.

Șase cartiere, o transformare de amploare!

Intervențiile vor viza zone din Alexandru cel Bun, Dacia, Podu de Piatră, Țesătura, Cantemir și CUG. Cea mai mare suprafață, de 21.584 de metri pătrați, se află în cartierul Dacia, pe strada Sarmisegetuza. Urmează Podu de Piatră, cu 12.410 metri pătrați, și Țesătura, cu 11.135 metri pătrați.

În Alexandru cel Bun vor fi amenajați 5.105 metri pătrați, în Cantemir 4.605 metri pătrați, iar în CUG, pe aleea Tudor Neculai, alți 2.804 metri pătrați.

Adio, terenuri degradate! Bun venit, locuri de joacă și relaxare!

Planurile municipalității prevăd alei pavate cu piatră naturală, platforme decorative, spații de relaxare, bănci moderne, coșuri de gunoi și panouri informative. Copiii vor avea parte de locuri de joacă echipate cu instalații noi din lemn, iar spațiile verzi vor fi completate cu vegetație pentru umbrire naturală.

Proiectul merge și mai departe: sunt prevăzute cuiburi artificiale pentru păsări, hoteluri pentru insecte și albine și amenajări menite să încurajeze biodiversitatea urbană.

Practic, municipalitatea promite să schimbe radical aspectul unor zone dintre blocuri, transformând terenuri nevalorificate în spații publice în care locuitorii să se poată relaxa și petrece timpul liber.

Peste 10 milioane de euro, șase cartiere și aproape 58.000 de metri pătrați de regenerare urbană! O investiție spectaculoasă, dar care va trebui să treacă testul realității: atribuirea contractului, începerea șantierelor și, mai ales, finalizarea lucrărilor la standardele promise.

Fondurile europene sunt disponibile, ofertele au fost depuse, iar acum ieșenii așteaptă să vadă când vor dispărea terenurile degradate și când vor apărea noile oaze verzi printre blocuri!

Carmen DEACONU