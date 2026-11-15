* de la fasole și cartofi la humus, pateuri vegetale și preparate gata făcute, prețurile alimentelor de post diferă considerabil * renunțarea la carne nu înseamnă neapărat și cheltuieli mai mici

Postul Crăciunului începe astăzi, 15 noiembrie, iar pentru ieșenii care respectă tradiția urmează 40 de zile fără carne, ouă și lactate, cu excepțiile prevăzute de calendarul bisericesc. În piețe, aprozare și supermarketuri, oferta este variată, la fel și prețurile. Unii aleg fasolea, cartofii și varza, alții preferă produsele vegetale gata preparate. Fiecare cumpără după gust, obișnuință și, mai ales, după cât își permite.

Fasolea, cartofii și varza rămân printre cele mai accesibile alimente

În Iași, prețurile alimentelor de bază diferă de la un comerciant la altul. Potrivit ofertelor online consultate, cartofii se vând cu aproximativ 4–4,50 lei kilogramul, varza cu 4–6,50 lei, iar ceapa cu 4,90–5,50 lei. Morcovii costă în jur de 5 lei kilogramul, în timp ce fasolea uscată are prețuri cuprinse între 10,90 și 19 lei, în funcție de soi și de magazin.

Pentru ieșenii care își pregătesc singuri mâncarea, fasolea, orezul, cartofii și legumele de sezon oferă numeroase variante de preparate. Iahnia, tocănițele, sarmalele cu orez și ciuperci, ciorbele de legume sau mâncărurile de cartofi rămân printre opțiunile tradiționale ale perioadei.

La polul opus sunt legumele mai scumpe și produsele cumpărate din comoditate sau pentru diversificarea meniului. Ciupercile champignon ajung la aproximativ 15 lei kilogramul, broccoli la aproape 14 lei, iar roșiile de seră pot depăși 20 de lei. Diferențele devin importante mai ales pentru familiile numeroase, care gătesc zilnic.

Mâncarea de post gata preparată poate costa cât una cu carne

Supermarketurile au extins oferta produselor vegetale, de la pateuri și humus până la burgeri fără carne, băuturi vegetale și înlocuitori ai brânzeturilor. Prețurile diferă însă considerabil față de cele ale ingredientelor folosite la prepararea lor.

Diferența este și mai vizibilă în restaurantele ieșene. În ofertele online, o porție de humus de 400 de grame ajunge la 42 de lei, la fel ca o salată de năut sau de fasole roșie, în timp ce o porție de orez cu legume costă aproximativ 18–20 de lei, în funcție de local. În acest caz, clientul plătește nu doar ingredientele, ci și prepararea, servirea și celelalte costuri ale restaurantului.

Nici produsele etichetate „vegan” nu sunt automat mai sănătoase sau mai economice. Unele conțin cantități mari de sare, grăsimi ori amidon, iar prețul ridicat nu garantează o valoare nutritivă superioară.

Pentru cei care urmăresc cheltuielile, diferența dintre mâncarea gătită acasă și cea cumpărată gata preparată poate fi mai importantă decât simpla renunțare la carne.

Postul nu înseamnă doar cartofi, pâine și zacuscă

Dincolo de prețuri, specialiștii în nutriție atrag atenția asupra diversificării alimentației. Eliminarea cărnii, ouălor și lactatelor nu trebuie compensată exclusiv prin pâine, paste, cartofi sau produse bogate în zahăr.

Fasolea, lintea, năutul și soia pot contribui la asigurarea necesarului de proteine, în timp ce legumele, fructele și cerealele integrale furnizează fibre, vitamine și minerale. O alimentație exclusiv vegetală necesită însă atenție la aportul de vitamina B12, fier, calciu și iod. Persoanele cu boli cronice, copiii și femeile însărcinate trebuie să țină cont de recomandările medicale individuale.

Postul religios nu este identic cu dieta vegană. În 2026, calendarul ortodox prevede 14 zile cu dezlegare la pește, prima fiind pe 21 noiembrie și ultima pe 19 decembrie. Dincolo de regulile alimentare, Biserica pune accentul pe cumpătare, rugăciune și grijă față de aproapele.

Pentru ieșeni, cele 40 de zile până la Crăciun aduc, inevitabil, alte alegeri la cumpărături. Nu există însă un preț universal al postului. Unii cheltuiesc mai puțin, alții la fel sau chiar mai mult. Într-o perioadă în care fiecare leu contează, bugetul familiei, preferințele culinare și timpul disponibil pentru gătit hotărăsc, în cele din urmă, ce ajunge pe masă.

Dan DIMA