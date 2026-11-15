Un tânăr de 25 de ani a murit într-un incendiu izbucnit la Leţcani

Un tânăr de aproximativ 25 de ani a murit în această dimineaţă, după ce a rămas prins într-un incendiu care a cuprins o anexă gospodărească din localitatea Cucuteni, comuna Leţcani. Pompierii l-au găsit fără viaţă în interiorul construcţiei, în timpul operaţiunilor de căutare.

Alarma a fost dată în jurul orei 5:45, printr-un apel la 112, după ce flăcările au izbucnit la o gospodărie şi au apărut informaţii că o persoană s-ar putea afla în interior.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă, pe o suprafaţă de aproximativ 30 de metri pătraţi. Exista şi riscul ca focul să se extindă la construcţiile învecinate.

La intervenţie au fost trimise două autospeciale de stingere, o autospecială de serviciu şi un echipaj de prim ajutor, dispozitivul fiind suplimentat ulterior cu un echipaj de terapie intensivă mobilă. În timpul căutărilor, pompierii au descoperit trupul neînsufleţit al tânărului.

Primele cercetări indică drept cauză probabilă a incendiului efectul termic al unei sobe fără acumulare de căldură, amplasată prea aproape de materiale combustibile.

Tragedia readuce în atenţie pericolul folosirii necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire, mai ales odată cu venirea sezonului rece. Pompierii recomandă păstrarea unei distanţe de siguranţă între sobe şi obiectele inflamabile, verificarea periodică a sobelor, burlanelor şi coşurilor de fum şi evitarea lăsării focului nesupravegheat. Laura RADU