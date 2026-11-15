Fotbal, Liga 3 - Victorie cu pulsul la maximum!

* USV-CSM Iași 2020 a lovit de două ori, apoi s-a jucat cu focul * bară a adversarilor în final și trei puncte uriașe în Liga 3 * CSM Pașcani a produs surpriza etapei a XIII-a din Seria 1 a Ligii 3, învingând CSM Adjud chiar pe terenul acesteia!

CS USV-CSM Iași 2020 a bifat o victorie extrem de importantă în etapa a XIII-a din Liga 3, dar le-a oferit suporterilor un final de meci interzis cardiacilor. Ieșenii au învins Viitorul Onești cu 2-1 (2-0), după o partidă în care au avut meciul în mână, au dat impresia că pot controla totul, dar au ajuns să tremure serios pentru cele trei puncte. Oaspeții au redus diferența, au preluat inițiativa și au fost la un pas de egalare, lovind transversala în ultimele minute!

Startul a fost în forță. După o perioadă cu multe pase greșite și puține ocazii, ieșenii au găsit drumul spre gol printr-o fază în care fundașii au devenit atacanți! În minutul 31, Pintilei a intervenit cu capul în fața portarului, iar Chelari a împins mingea în plasă: 1-0!

Șase minute mai târziu, Unghianu a recuperat, a pătruns în careu și a obținut un penalty. Pintilei nu a tras extraordinar, Duță a ghicit colțul, dar mingea a intrat în poartă: 2-0!

Repriza secundă a schimbat radical scenariul!

La pauză, totul părea sub control. Numai că repriza secundă a schimbat radical scenariul! Viitorul Onești a ieșit mai hotărâtă de la vestiare, a preluat inițiativa și a început să pună presiune. Pintilei a ratat șansa golului trei, iar în minutul 68 oaspeții au reaprins partida. Neculai a executat impecabil o lovitură liberă de la aproximativ 23 de metri, peste zid, fără nicio șansă pentru Niga: 2-1!

Din acel moment, emoțiile au crescut de la un minut la altul. Niga a intervenit salvator, respingând peste transversală o lovitură de cap a lui Mihalache, iar finalul a adus faza care putea arunca în aer toate calculele ieșenilor. În minutul 81, după un corner executat perfect de Buțerchi, Al. Marin s-a desprins din marcaj și a trimis cu capul direct în transversală! Un gol ar fi schimbat complet povestea unei partide în care USV-CSM a ajuns să-și apere avantajul cu sufletul la gură.

La final, antrenorul Cristian Ungureanu a recunoscut că a avut emoții: „Mi-a fost frică de acest meci! Am reușit să neutralizăm ce au avut ei mai bun și am câștigat. Văd că așa le place băieților, să mă țină cu sufletul la gură până la final, și nu doar pe mine!”

Trei puncte grele, o victorie prețioasă și un avertisment serios: la Iași, meciurile nu se termină până nu fluieră arbitrul!

USV-CSM 2020: Niga (căpitan) – Alecsandru, Pintilei, Chelari, Ciapă – Sîrbu (min.60 Pitisciuc), Buțerchi, Mocanu (min.73 Popovici), Olaru (’88 Ilieș) – Călin (min.61 Al. Marin), Unghianu (min.60 Asofiei).

CSM Pașcani a detonat bomba etapei în Liga 3!

CSM Pașcani a produs surpriza etapei a XIII-a din Seria 1 a Ligii 3! Pășcănenii au învins CSM Adjud chiar pe terenul acesteia, demonstrând că pot răsturna toate calculele hârtiei. Cu două goluri superbe și multă determinare, echipa a obținut trei puncte de aur!

Dănuț Nechifor a deschis scorul după centrarea excelentă a lui Eduard Cuzuc, iar Andreas Lenta a majorat avantajul, în urma unei pase magistrale în adâncime oferite de Alex Codreanu. Gazdele au redus din diferență pe final, dar atât! CSM Pașcani a rezistat și a plecat acasă cu o victorie pe deplin meritată.

Rezultatele rundei au adus și alte schimbări în ierarhie: Bradul Putna – Ceahlăul Piatra Neamț 4-2, CSM Adjud – CSM Pașcani 1-2, CSM Vaslui – Odorheiu Secuiesc 0-1, USV Iași – Viitorul Onești 2-1, VSK Gyergyo – Aerostar Bacău 0-3 și FC Bacău 2 – Târgu Secuiesc 0-1.

În fruntea clasamentului se află CSM Vaslui, cu 30 de puncte, urmată de USV Iași (25), Bradul Putna și Târgu Secuiesc (24). CSM Adjud și Aerostar Bacău au câte 21 de puncte. CSM Pașcani ocupă locul 10, cu 10 puncte, la egalitate cu Viitorul Onești.

Urmează etapa a XIV-a , pe 20 și 21 noiembrie. CSM Pașcani primește vizita celor de la VSK Gyergyo, cu speranța unui nou succes, în timp ce USV Iași se deplasează la Ceahlăul Piatra Neamț, iar liderul CSM Vaslui joacă în deplasare cu Aerostar Bacău.

Daniel LEONTE