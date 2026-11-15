Concursul directorilor de școli - primul candidat respins la ultima probă

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile din județul Iași a intrat într-o etapă decisivă. Rezultatele interviurilor desfășurate pe 13 noiembrie 2026 scot la iveală performanțe spectaculoase, note aproape de perfecțiune, dar și un eșec răsunător: un candidat a fost respins după ce a obținut doar 6,50!

Surpriza cea mare vine de la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, unde candidații pentru funcția de director au obținut nota maximă, 10! O performanță remarcabilă a fost înregistrată și la Colegiul Economic Administrativ din Iași, unde un candidat la funcția de director adjunct a primit 9,96.

Printre cele mai mari note se numără 9,94, obținută de candidatul pentru conducerea Școlii Gimnaziale Heleșteni, dar și de candidatul pentru funcția de director adjunct al Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani. La Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, un alt candidat la funcția de director adjunct a obținut 9,90, aceeași notă fiind înregistrată și la Colegiul Național „Emil Racoviță”.

Candidat de la Școala Lespezi, respins

La polul opus, concursul a adus și un rezultat dezastruos. Candidatul pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale Lespezi a primit doar 6,50 și a fost declarat RESPINS. Este singurul candidat respins din lista publicată, în timp ce ceilalți candidați prezenți și evaluați au trecut proba interviului.

Rezultatele arată și că unele unități de învățământ au avut mai mulți candidați pentru funcțiile de conducere. La Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava, de exemplu, notele pentru funcția de director au fost 9,74, 8,96, 7,46 și 9,58, respectiv 8,78. La Colegiul Economic Administrativ, candidații au obținut 9,84 și 9,44 pentru funcția de director, respectiv 9,96 și 9,18 pentru cea de director adjunct.

Nu au lipsit nici... absențele

Mai mulți candidați nu s-au prezentat la interviu, inclusiv persoane înscrise pentru funcții de conducere la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Iași, Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” din Trifești și Liceul Tehnologic din Lungani.

Proba a evaluat capacitățile personale, competențele digitale, abilitatea de rezolvare a unor situații-problemă și susținerea proiectului managerial. Cu alte cuvinte, viitorii șefi ai școlilor au fost puși la încercare nu doar la nivel teoretic, ci și în privința capacității de a conduce efectiv o instituție de învățământ. Carmen DEACONU