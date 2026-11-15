Tumoră gigant, extirpată printr-o intervenţie chirurgicală de mare complexitate, la Pneumo

O tumoră care ocupa întreg hemitoracele stâng a fost extirpată de medicii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Iaşi, în cadrul unei intervenţii chirurgicale în premieră pentru unitatea medicală. Operaţia a fost una deosebit de dificilă, atât din cauza dimensiunilor tumorii, cât şi a particularităţilor pacientului.

Intervenţia a constat într-o pneumonectomie stângă, cu extirparea în bloc a formaţiunii tumorale, care era intim aderentă de pleura viscerală şi nu putea fi separată de plămân.

Pacientul, un bărbat în vârstă de 66 de ani, suferea şi de obezitate, ceea ce a îngreunat suplimentar operaţia, în special prin dificultăţile majore de abord vascular. În ciuda complexităţii cazului şi a riscurilor asociate, echipa medicală a reuşit să ducă intervenţia la bun sfârşit.

Operaţia a fost realizată de medicii Cristina Grigorescu, Tiberiu Lunguleac şi Gabriel Iosep, alături de personalul implicat în îngrijirea perioperatorie.

Pentru ei reuşita este cu atât mai importantă cu cât activitatea medicală de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie continuă în condiţii dificile, după relocarea unităţii şi modificările organizatorice suferite.

Cazul readuce în atenţie şi necesitatea construirii unui spital nou, modern şi integrat, care să ofere infrastructura necesară unor intervenţii chirurgicale de asemenea complexitate. Laura RADU