Iașul, abandonat în Parlament și blocat în instanțe!

* revolta lui Cătălin Urtoi: 17 parlamentari, dar Autostrada A8 riscă să devină o nouă promisiune ratată! „Cine plătește factura izolării Moldovei?”

Iașul are 17 senatori și deputați în Parlamentul României, fiind pe locul al doilea în țară, după București, ca reprezentare numerică. Și totuși, județul continuă să se confrunte cu una dintre cele mai grave probleme de infrastructură din România: izolarea rutieră! Cătălin Urtoi, unul dintre cei mai energici activiști pro-autostradă, lansează un semnal de alarmă și îi somează public pe parlamentarii ieșeni să explice ce fac concret pentru Autostrada Unirii A8, proiect vital pentru întreaga Moldovă. „Aștept de la acești senatori și deputați să facă mai mult pentru județul Iași și pentru Autostrada Unirii - A8!”, transmite Cătălin Urtoi, care avertizează că județul riscă să rămână izolat încă cel puțin patru ani.

Trei tronsoane ale A8, aflate pe teritoriul județului Iași, sunt amenințate de întârzieri și blocaje juridice, iar termenul-limită de 31 decembrie 2030, stabilit prin programul SAFE, riscă să devină o cursă contracronometru.

Cel mai grav este că există riscul pierderii finanțării, după precedentul fondurilor PNRR pentru sectorul montan al Autostrăzii Unirii. Iar întrebarea lui Urtoi este una incomodă: cine va plăti dacă și banii din SAFE se pierd? Răspunsul este unul dureros: tot ieșenii, condamnați să suporte traficul infernal de la Podu Iloaiei, cozile interminabile și riscurile accidentelor de pe șoselele aglomerate.

Trei tronsoane, trei fronturi de blocaj!

Primul este Târgu Frumos – Lețcani, cu o lungime de 28,6 kilometri. Curtea de Apel București a amânat din nou judecarea dosarului, următorul termen fiind stabilit pentru 9 decembrie 2026.

Al doilea, Lețcani – Iași (DN24), de 17,7 kilometri, este prins într-un conflict juridic major. Pe 28 octombrie 2026, Curtea de Apel București a suspendat temporar executarea contractului semnat cu constructorul spaniol FCC Construcción, după demersurile companiei Concelex. Următorul termen este 18 noiembrie 2026.

Al treilea tronson, Iași (DN24) – Ungheni Prut, de 15,47 kilometri, este și el afectat de contestații și suspendarea executării contractului. Pe 12 noiembrie 2026, Curtea de Apel București a respins definitiv cererea de revizuire formulată de asocierea Itinera – Saipem – ICM. Instanța a menținut astfel obligația CNIR de a reevalua oferta acestei asocieri.

Contestațiile vizează modul în care CNIR a evaluat ofertele câștigătoare, fiind reclamate presupuse erori tehnice, modificări ale ofertelor și nerespectarea unor motive legale de excludere.

Urtoi critică modul în care conducerea CNIR a gestionat licitațiile și vorbește despre un blocaj continuu pe tronsoanele ieșene ale autostrăzii.

Dar unde sunt cei 17 parlamentari ai Iașului? Cinci senatori și 12 deputați reprezintă județul în Legislativ: Dan Cașcaval, Cristina-Gabriella Dumitrescu, Petrică Lucian Rusu, Marius Bodea, Dumitru Manea, Alexandru Rafila, Petru-Bogdan Cojocaru, Maricel Popa, Ciprian Paraschiv, Silviu Gurlui, Cristina-Emanuela Dascălu, Iulian-Alexandru Muraru, Sorin Năcuță, Ștefan Tanasă, Monica-Elena Berescu, Simona-Elena Macovei Ilie și Ancuța-Florina Irimia.

Dincolo de apartenența politică, toți au o responsabilitate față de județul care i-a trimis în Parlament.

Întrebarea lansată de Cătălin Urtoi rămâne una directă și fără menajamente: Ce faceți concret, domnilor senatori și deputați de Iași, pentru Autostrada A8?

„Moldova nu mai are timp de declarații, promisiuni și fotografii de campanie. Are nevoie de autostradă! Iar fiecare zi pierdută în instanțe și fiecare termen ratat înseamnă încă o zi de izolare pentru Iași”, transmite Cătălin Urtoi.

Daniel BACIU