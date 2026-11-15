Iașul, în topul național al afacerilor dispărute

Semnal de alarmă pentru economia Iașului! Mii de afaceri au dispărut din evidențele Registrului Comerțului în primele nouă luni ale anului 2026, iar județul se află printre zonele cu cele mai multe firme radiate din România. Statisticile oficiale arată că 2.326 de societăți au fost radiate la Iași, în creștere cu 1,97% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cifrele sunt îngrijorătoare: Iașul ocupă locul al șaptelea la nivel național în clasamentul radierilor, după București, Cluj, Timiș, Bihor, Ilfov și Constanța. Practic, peste 2.300 de afaceri au ieșit din evidențele oficiale în doar nouă luni, într-un context economic în care antreprenorii se confruntă cu numeroase provocări.

Nici luna septembrie nu a adus vești bune. Într-o singură lună, în județul Iași au fost înregistrate 161 de radieri, al patrulea cel mai mare număr din țară, după București (747), Cluj (203) și Ilfov (173). Iașul a depășit inclusiv județe precum Constanța și Timiș la acest indicator lunar.

La nivel național, bilanțul este și mai amplu: 61.181 de firme au fost radiate în primele nouă luni din 2026. Chiar dacă numărul este cu 2,2% mai mic decât în perioada similară din 2025, dispariția a zeci de mii de afaceri rămâne un semnal important pentru mediul economic.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în București, cu 11.208 firme, urmat de Cluj, cu 3.147, Timiș, cu 2.559, Bihor, cu 2.508, Ilfov, cu 2.552, și Constanța, cu 2.461.

La nivelul domeniilor de activitate, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, conduce clasamentul, cu 11.577 de radieri. Urmează construcțiile, cu 4.478, și activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 4.342.

Cele mai mari creșteri ale radierilor au fost raportate în Gorj (+20,80%), Călărași (+20,05%) și Galați (+19,87%). La polul opus, cele mai importante scăderi au fost în Olt, Vrancea și Mehedinți.

Iașul, cu 2.326 de firme radiate în nouă luni și alte 161 numai în septembrie, se menține în plutonul fruntaș al dispariției afacerilor.

Dincolo de statistici, fiecare firmă radiată înseamnă o afacere care nu mai funcționează, investiții abandonate și, în unele cazuri, locuri de muncă pierdute. Carmen DEACONU