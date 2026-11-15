IPS Teofan a inaugurat o nouă comunitate parohială, în Tătărași

O nouă comunitate creștină prinde viață în Iași. Cartierul Tătărași are, de astăzi, duminică, 15 noiembrie 2026, o nouă parohie, iar momentul inaugural a fost unul cu totul special: Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat prima Sfântă Liturghie în Parohia „Sfântul Paisie de la Neamț”, chiar în ziua primei sărbătoriri a ocrotitorului acesteia.

Zeci de credincioși din ansamblurile rezidențiale din zona de sud a cartierului Tătărași au participat la evenimentul istoric pentru noua comunitate, care va cuprinde zona străzii Aurel Vlaicu și împrejurimile. Înaintea slujbei, IPS Teofan a binecuvântat noul spațiu liturgic, amenajat în mai puțin de două luni. Parohia este păstorită de părintele Mihail Afloarea, directorul Colegiului „Sfântul Nicolae” din Iași.

În predica sa, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a transmis un mesaj puternic despre rolul iubirii în viața oamenilor, afirmând: „Omul care nu iubește, nu trăiește. Are sentimentul că trăiește, dar de fapt e mort. Cât iubești, atât trăiești”.

Finalul ceremoniei a adus și momente de recunoaștere. Părintele Mihail Afloarea a primit Crucea „Sfântul Ierarh Dosoftei”, pentru activitatea sa, iar familia Ciprian și Eliza Ciubotariu, care a contribuit decisiv la amenajarea noului lăcaș, a fost distinsă cu Crucea „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”.

Noua parohie îi reunește pe credincioșii din ansamblurile Evergreen, Solumnia, Himson și Grand Bettle. Biserica se află pe strada Aurel Vlaicu, în complexul Evergreen, lângă blocul C7. Pentru sudul cartierului Tătărași, ziua de 15 noiembrie 2026 marchează începutul unei noi comunități de rugăciune. Carmen DEACONU