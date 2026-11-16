ISJ Iași aduce rechizite pentru 24.600 de elevi la câteva luni după începerea școlii!

* calendarul este revoltător prin contrast: școala a început pe 7 septembrie, cererile s-au depus până pe 11 septembrie, licitația a fost publicată pe 30 septembrie, ofertele s-au închis pe 30 octombrie, iar contractul a fost semnat abia pe 10 noiembrie * asta deși cadrul legal prevede organizarea achiziției astfel încât rechizitele să poată fi distribuite până la 1 octombrie!

Peste 24.600 de elevi din familii cu venituri mici ar trebui să primească rechizite gratuite. Numai că, la Iași, sprijinul ajunge pe hârtie abia în noiembrie, când primul modul de școală este deja încheiat. Inspectoratul Școlar Județean a semnat contractul de 1,41 milioane de lei pe 10 noiembrie, la 64 de zile de la începerea cursurilor. Iar ceea ce pare o întârziere administrativă devine și mai grav când descoperim că scenariul s-a repetat și anul trecut!

Competiție inexistentă, economie simbolică la achiziție

Contractul, în valoare de 1.411.660 de lei fără TVA, a fost câștigat de Dovali SRL, singura firmă care a depus ofertă. Prețul final este cu doar 463 de lei sub valoarea estimată inițial. Cu alte cuvinte, o competiție practic inexistentă și o economie simbolică la o achiziție de peste 1,4 milioane de lei.

Necesarul prevăzut în documentație este de 24.619 pachete, cu un cost mediu de aproximativ 57,34 lei fără TVA.

Calendarul este revoltător prin contrast: școala a început pe 7 septembrie, cererile s-au depus până pe 11 septembrie, licitația a fost publicată pe 30 septembrie, ofertele s-au închis pe 30 octombrie, iar contractul a fost semnat abia săptămâna trecută. Asta deși cadrul legal prevede organizarea achiziției astfel încât rechizitele să poată fi distribuite până la 1 octombrie.

Și mai grav, situația se repetă! În anul școlar 2025-2026, ISJ Iași a atribuit contractul tot către Dovali SRL, tot cu un singur ofertant, dar abia pe 26 noiembrie. Întârzierea s-a redus cu 16 zile, însă tiparul a rămas același: rechizitele gratuite sunt contractate după ce școala a început de mult.

Cine primește rechizite

Beneficiarii primesc pachetele prin intermediul unităților de școlarizare (școli și gimnazii) unde sunt înscriși elevii. Părinții sau reprezentanții legali pot completa o cerere tip pentru acordarea de rechizite școlare gratuite la secretariatul școlii, conform metodologiilor în vigoare (pe baza veniturilor sau a încadrării în programele de sprijin social).

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului a nr.33/2001, se acordăa rechizite școlare elevilor din învățământul obligatoriu din familiile al căror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat in luna iulie, a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Deocamdată, documentele de atribuire nu confirmă când vor fi livrate și distribuite pachetele. Cu certitudine, livrările vor intarzia din nou! Carmen DEACONU