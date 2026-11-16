Zeci de milioane de euro pentru parcuri industriale în Moldova. Cine poate lua banii

* pentru Iași, oportunitatea vine într-un moment în care proiectele de infrastructură industrială sunt în plină dezvoltare * la Lețcani, parcul industrial administrat de o societate controlată de Consiliul Județean are 18,6 hectare, iar atribuirea primelor terenuri către investitori este pregătită * în paralel, sunt avansate proiecte și pentru Pașcani și Holboca

Guvernul pregătește o finanțare de 50 de milioane de euro pentru construirea și extinderea parcurilor industriale private din Regiunea Nord-Est. Companiile din Iași, Bacău, Suceava, Neamț, Botoșani și Vaslui vor putea accesa bani prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), într-un program menit să atragă investitori și să creeze noi capacități de producție.

Memorandumul a fost aprobat de Guvern săptămâna trecută, iar fondurile vor fi gestionate prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Din suma totală, 31,15 milioane de euro provin din alocarea programului regional, iar alte 18,85 milioane de euro sunt asigurate prin mecanismul de supracontractare.

Cine poate beneficia de finanțare

Sunt vizate IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie și companiile cu capitalizare medie care dezvoltă parcuri industriale private. Banii pot susține investiții în terenuri, utilități, drumuri interioare, platforme și spații destinate activităților industriale.

Pentru Iași, oportunitatea vine într-un moment în care proiectele de infrastructură industrială sunt în plină dezvoltare. La Lețcani, parcul industrial administrat de o societate controlată de Consiliul Județean are 18,6 hectare, iar atribuirea primelor terenuri către investitori este pregătită pentru 2026. În paralel, sunt avansate proiecte și pentru Pașcani și Holboca.

Important: noua finanțare este destinată dezvoltatorilor privați de parcuri industriale, nu automat oricărei firme care vrea să-și construiască propria hală.

Banii nu intră imediat!

Aprobarea memorandumului nu înseamnă că firmele pot depune deja cereri. Mai sunt necesare contractul dintre autoritatea de management și BID, operaționalizarea instrumentului și publicarea condițiilor concrete de finanțare. Nici plafoanele pe proiect, dobânzile și eventualele componente nerambursabile nu au fost încă stabilite public.

Cet este că 50 de milioane de euro ar putea accelera apariția unor noi zone industriale și ar putea atrage investiții private într-o regiune care are nevoie de locuri de muncă și capacități moderne de producție. Rămâne de văzut însă câte proiecte din Iași vor reuși să transforme această oportunitate financiară în investiții concrete. Daniel BACIU