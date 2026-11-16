* Opera Națională Română Iași aduce pentru prima dată pe scenă „Cenușăreasa”, de Gioachino Rossini, după șapte decenii de activitate * interesul publicului a depășit așteptările: biletele pentru cele trei reprezentații s-au epuizat, iar instituția a programat o avanpremieră pe 20 noiembrie.

O premieră absolută în istoria Operei Naționale Române din Iași a devenit un succes de public înainte de ridicarea cortinei. „Cenușăreasa”, celebra operă comică a lui Gioachino Rossini, va fi prezentată în premieră pe 21 noiembrie, cu alte două reprezentații pe 22 și 24 noiembrie. Toate locurile au fost ocupate cu mult înainte de spectacol, astfel că instituția a decis să ofere publicului și o avanpremieră, programată vineri, 20 noiembrie.

Patru seri cu „Cenușăreasa”, în Sala Mare a Operei Iași

Pentru prima dată în cei 70 de ani de existență ai teatrului liric ieșean, povestea Cenușăresei ajunge pe scenă în versiunea muzicală creată de Rossini. Spectacolul deschide seria premierelor din stagiunea 2026–2027 și aduce în fața publicului una dintre cele mai cunoscute opere comice din repertoriul internațional.

Entuziasmul spectatorilor a determinat conducerea instituției să suplimenteze programul inițial. După epuizarea biletelor pentru serile de 21, 22 și 24 noiembrie, a fost introdusă o reprezentație suplimentară pe 20 noiembrie. Toate cele patru spectacole sunt programate de la ora 18:30, în Sala Mare, cu distribuții diferite.

Regia noii producții este semnată de Cristi Avram, iar conducerea muzicală va fi asigurată de dirijorul David Crescenzi pentru reprezentațiile din 20, 21 și 22 noiembrie și de Bogdan Chiroșcă pentru spectacolul din 24 noiembrie.

Din echipa artistică fac parte scenografa Maria Eșanu, coregrafa Mălina Andrei și Lucian Țurcanu, responsabil de designul luminilor. Pe scenă vor evolua soliști ai Operei Iași și artiști invitați, alături de Orchestra, Corul și Baletul instituției.

Pentru avanpremiera din 20 noiembrie, rolul Angelinei, Cenușăreasa, va fi interpretat de invitata Valentina Coletti, iar prințul Don Ramiro va fi întruchipat de Dumitru Filip. Distribuția îi mai include pe Róbert Erdős, Andrei Yvan, Evelina Barcan, Andreea Vecliuc și Dumitru Melnic.

Un basm celebru, transformat într-o operă plină de umor

Compusă de Gioachino Rossini, „La Cenerentola” a avut premiera mondială la Roma, pe 25 ianuarie 1817. La mai bine de două secole de la prima reprezentație, opera continuă să se bucure de popularitate datorită muzicii spectaculoase, ritmului alert și umorului care însoțește întâmplările personajelor.

Spre deosebire de povestea clasică, versiunea lui Rossini renunță la intervențiile magice. Cenușăreasa nu este salvată de o zână, iar pantoful de cristal este înlocuit cu o brățară. În centrul acțiunii se află Angelina, o tânără umilită de propria familie, care își păstrează bunătatea și demnitatea în ciuda nedreptăților.

Povestea despre iubire, aparențe și răsplata generozității este construită într-un registru comic, cu situații neașteptate și pasaje vocale de mare dificultate.

Managerul Operei Naționale Române din Iași, Andrei Fermeșanu, consideră că noua producție reprezintă o întâlnire importantă a publicului cu universul muzical al lui Rossini.

„«Cenușăreasa» este a doua cea mai celebră operă compusă de Rossini. Potrivit statisticilor Operabase, premiera pe care o vom oferi se află printre cele mai cântate 20 de titluri de operă la nivel mondial”, a declarat managerul ONRI.

Potrivit managerului, virtuozitatea vocală și umorul caracteristice compozitorului se regăsesc din plin în această lucrare, care se adresează întregii familii.

Dincolo de muzică și de farmecul poveștii, spectacolul transmite un mesaj simplu, pe care Andrei Fermeșanu îl consideră esențial: „bunătatea învinge și în lumea reală, nu numai în basm”.

Succesul de la Iași confirmă interesul publicului pentru marile titluri ale repertoriului liric. Biletele pentru avanpremiera din 20 noiembrie au fost puse în vânzare la Agenția Operei și pe platforma oficială a instituției, operaiasi.ro. Maura ANGHEL