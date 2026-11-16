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Pagina principală Moldova Accident cu trei autoturisme pe șoseaua Nicolina. O persoană are nevoie de îngrijiri medicale

Accident cu trei autoturisme pe șoseaua Nicolina. O persoană are nevoie de îngrijiri medicale

Accident cu trei autoturisme pe șoseaua Nicolina. O persoană are nevoie de îngrijiri medicale

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs pe șoseaua Nicolina, în municipiul Iași. În cele trei mașini se aflau patru persoane, iar una dintre acestea necesită asistență medicală.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare și pentru acordarea primului ajutor. De asemenea, a fost trimis un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Potrivit primelor informații, intervenția pompierilor vizează asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și eliminarea eventualelor riscuri generate de accident.

Autoritățile le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să evite manevrele bruște. Totodată, participanții la trafic sunt îndemnați să respecte indicațiile echipajelor de intervenție și să faciliteze accesul autospecialelor de urgență.

 

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