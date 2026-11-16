* Iașul pregătește ingineri pentru o industrie în care roboții, senzorii și inteligența artificială schimbă radical meseriile tradiționale * automatizarea turnătoriilor aduce noi oportunități profesionale, dar și provocări pentru muncitorii care trebuie să se adapteze tehnologiilor digitale

La Iași, viitorii ingineri în domeniul materialelor se pregătesc pentru o industrie în care meseriile tradiționale capătă o cu totul altă înfățișare. Turnătoriile, asociate vreme de secole cu metalul topit, temperaturile extreme și munca fizică, intră treptat în era roboților și a inteligenței artificiale. În locul unor operațiuni executate exclusiv manual apar instalații automatizate, sisteme digitale de control și programe capabile să identifice defectele înainte ca piesele să ajungă pe linia de producție. Schimbarea ridică o problemă importantă pentru piața muncii: pregătirea specialiștilor care vor putea conduce aceste tehnologii.

În turnătoria tradițională, experiența muncitorului hotăra când metalul putea fi turnat și cum trebuia corectată o piesă defectă. În unitățile modernizate, senzorii, simulările pe calculator și sistemele automate sprijină aceste decizii. Metalul rămâne același, dar meseria cere acum și controlul echipamentelor digitale, și interpretarea datelor.

Iașul pregătește specialiști pentru industria viitorului

Potrivit raportului „Future of Jobs 2025”, realizat de Forumul Economic Mondial, 81% dintre angajatorii chestionați din sectorul producției industriale avansate anticipau adoptarea inteligenței artificiale până în 2030, iar 69% luau în calcul utilizarea roboticii. Procentele reflectă așteptările companiilor participante la studiul internațional, nu situația fabricilor ieșene.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor oferă programe de licență precum Știința materialelor și Ingineria procesării materialelor, dar și masterate dedicate tehnicilor avansate de procesare. Pentru absolvenți, provocarea este să stăpânească atât procesele metalurgice, cât și instrumentele informatice utilizate în producție.

Transformările industriei vor fi analizate la Iași și între 19 și 21 noiembrie, în cadrul celei de-a 25-a Conferințe Naționale de Turnătorie, organizate de Asociația Tehnică de Turnătorie din România și universitatea ieșeană. Agenda include tehnologiile Foundry 4.0/5.0, fabricația aditivă, calitatea pieselor și impactul asupra mediului. Pe 20 noiembrie este programată o expoziție de firme, care va aduce în atenție soluțiile și echipamentele utilizate în industrie.

Pentru piața muncii, adevărata miză nu este dispariția peste noapte a turnătorului, ci pregătirea oamenilor care vor lucra alături de mașini. Automatizarea schimbă atribuțiile, calificările și cerințele angajatorilor. Fără programe de formare și reconversie profesională, industria riscă să se confrunte cu un deficit și mai mare de specialiști, într-un moment în care tehnologia avansează mai repede decât pregătirea forței de muncă.

Un studiu publicat în revista științifică „Discover Materials” descrie utilizarea inteligenței artificiale pentru anticiparea defectelor, optimizarea turnării și întreținerea predictivă a utilajelor. O altă cercetare, apărută în noiembrie 2026 în „International Journal of Metalcasting”, atrage atenția asupra deficitului de personal calificat și asupra dificultăților de transfer al experienței între generații.

Miza este și economică. Piesele turnate sunt folosite în industria automobilelor, în construcția utilajelor și în infrastructură. Un defect descoperit prea târziu înseamnă metal, energie și ore de muncă pierdute. Controlul digital poate reduce aceste pierderi, însă modernizarea presupune investiții importante.

Dan DIMA