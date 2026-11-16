Iașul ar putea împrumuta bani de la Guvern ca să nu lase orașul în frig!

* 300 de milioane de lei, puși la bătaie pentru primăriile care nu-și pot susține termoficarea * împrumuturile pot fi rambursate în maximum 10 ani, cu o perioadă de grație de 12 luni pentru principal * dobânda este calculată în funcție de ROBOR la trei luni, la care se adaugă o marjă de până la două puncte procentuale

Guvernul pune la dispoziția primăriilor 300 de milioane de lei sub formă de împrumuturi, pentru ca sistemele centralizate de încălzire să poată funcționa în iarna 2026-2027. Măsura îi vizează în special pe cei care nu au acces real la creditarea bancară și nu dispun de resurse suficiente pentru a susține cheltuielile cu producerea și furnizarea agentului termic. Iașul se află printre orașele pentru care funcționarea sistemului de termoficare este o miză importantă, iar întrebarea este dacă administrația locală va apela la acest mecanism pentru a-și asigura resursele necesare sezonului rece.

Practic, statul le oferă primăriilor o soluție de avarie: bani din Trezorerie, proveniți din veniturile din privatizare, pentru plata facturilor restante, acoperirea pierderilor și finanțarea cheltuielilor necesare producerii, transportului și distribuției căldurii. Nu este însă vorba despre ajutoare nerambursabile, ci despre împrumuturi care vor trebui restituite, cu dobândă.

Pentru Iași, unde municipalitatea are în derulare proiecte importante de modernizare a CET-urilor Holboca și Iași, problema finanțării termoficării rămâne una esențială. Documentele Primăriei arată că orașul are investiții de sute de milioane de lei în echipamente de cogenerare și conversia CET II Holboca de pe huilă pe gaze naturale.

Cât poate împrumuta o primărie?

Primăriile pot solicita maximum 25 de milioane de lei pentru localitățile în care sistemul deservește cel mult 80.000 de locuințe și până la 75 de milioane de lei pentru cele cu cel puțin 80.001 locuințe. Plafonul național este de 300 de milioane de lei, iar solicitările pot fi depuse până la 31 decembrie 2026.

Împrumuturile pot fi rambursate în maximum 10 ani, cu o perioadă de grație de 12 luni pentru principal. Dobânda este calculată în funcție de ROBOR la trei luni, la care se adaugă o marjă de până la două puncte procentuale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a cerut primarilor să nu aștepte ultima zi pentru depunerea documentațiilor. După semnarea convenției, banii pot ajunge în conturile primăriilor în cel mult șapte zile lucrătoare.

Așadar, Guvernul nu oferă primăriilor bani gratis pentru căldură, ci le împrumută sumele de care au nevoie pentru a trece iarna. Pentru administrațiile locale cu bugete insuficiente, mecanismul poate face diferența între funcționarea sistemului de termoficare și apariția unor blocaje în plină iarnă. Carmen DEACONU