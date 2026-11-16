O nouă alarmă de poluare în județ. Particulele fine au ajuns la o concentrație îngrijorătoare

Un semnal îngrijorător privind calitatea aerului în județul Iași apare în cel mai recent buletin publicat de Direcția Județeană de Mediu. La stația de monitorizare din Bosia-Ungheni a fost înregistrată o concentrație maximă orară de 106,76 µg/m³ de particule fine PM2.5, o valoare care a determinat indicele general zilnic al calității aerului pentru această stație. Măsurătoarea a fost realizată la ora 01:00, în noaptea de 12 noiembrie.

Datele au fost incluse în buletinul publicat luni, 16 noiembrie, iar explicația autorităților indică o combinație de factori care a favorizat acumularea poluanților în atmosferă.

Printre sursele identificate se numără arderile de combustibili în gospodării, folosite pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei, dar și alte emisii locale de particule specifice zonei rurale în care este amplasată stația.

Situația a fost agravată de condițiile meteorologice nefavorabile dispersiei poluanților: calm atmosferic și inversiune termică. Cu alte cuvinte, emisiile s-au acumulat în atmosferă, în loc să fie dispersate.

Avertismentul nu este unul de ignorat. Potrivit recomandărilor oficiale aferente indicilor de calitate a aerului, la nivelul 6 populația generală trebuie să reducă activitățile fizice în aer liber, în timp ce persoanele sensibile sunt sfătuite să le evite. La nivelurile 4 și 5, oamenii care prezintă simptome precum tuse, dureri de ochi sau dureri în gât ar trebui să ia în calcul reducerea timpului petrecut afară.

Valorile pentru celelalte cinci stații din județ – Podu de Piatră, Decebal-Cantemir, Oancea-Tătărași, Aroneanu și Tomești se încadrau în indicele 3 Moderat.

Direcția Județeană de Mediu precizează că măsurătorile automate pentru PM10 au caracter informativ, iar eventualele depășiri trebuie confirmate sau infirmate prin analiza gravimetrică. Daniel BACIU