* Palatul Culturii găzduiește, între 20 și 22 noiembrie, trei campionate naționale și un târg al cafelei de specialitate * la ediția trecută au participat peste 22.000 de vizitatori

Iașul devine, la sfârșitul acestei săptămâni, locul în care se decid trei titluri naționale din industria cafelei. Între 20 și 22 noiembrie 2026, Palatul Culturii găzduiește a treia ediție a Iași Coffee Festival, cu profesioniști din întreaga țară, degustări, demonstrații și competiții ai căror câștigători vor reprezenta România la campionatele mondiale de anul viitor.

Trei campionate naționale, două destinații mondiale

Miza principală a festivalului o reprezintă Campionatele Naționale de Cup Tasters, Latte Art și Coffee in Good Spirits, desfășurate sub egida Specialty Coffee Association România. Concurenții nu sunt evaluați doar după gustul unei cafele bune, ci după precizie, experiență senzorială, tehnică și capacitatea de a lucra sub presiunea cronometrului.

La Cup Tasters contează finețea degustării: participanții trebuie să identifice, din grupuri de trei cești, cafeaua care diferă de celelalte două. Latte Art pune la încercare controlul turnării laptelui și capacitatea de a crea modele în ceașcă, după criterii stricte. În Coffee in Good Spirits, cafeaua intră în combinații cu băuturi spirtoase, iar concurenții sunt apreciați pentru echilibrul rețetei și prezentare.

Câștigătorii de la Latte Art și Coffee in Good Spirits vor reprezenta România la Mondialele programate între 17 și 19 iunie 2027, la Lisabona, în Portugalia. Campionul de Cup Tasters va merge însă la Bogotá, în Columbia, unde finala mondială este anunțată între 30 septembrie și 2 octombrie 2027. Organizatorul internațional a confirmat deja această împărțire a competițiilor.

Prăjitorii din marile orașe vin la Palatul Culturii

Festivalul nu se rezumă la concursuri. La Iași sunt așteptate prăjitorii din București, Cluj-Napoca și Timișoara, alături de afaceri locale, importatori și distribuitori de cafea, furnizori de aparatură profesională, accesorii și produse de patiserie. Târgul aduce în același loc publicul, specialiștii și antreprenorii care lucrează în această industrie.

Vizitatorii vor putea descoperi sortimente și metode de preparare, vor putea discuta direct cu expozanții și vor putea urmări demonstrații și workshopuri cu profesioniști. Pentru proprietarii de cafenele și pentru cei interesați să investească în domeniu, festivalul oferă și ocazia unor contacte comerciale cu prăjitorii și furnizorii de echipamente.

Potrivit organizatorilor, ediția din 2025 a atras peste 22.000 de vizitatori în trei zile. Pentru acest an, suprafața rezervată festivalului ar urma să fie de două ori mai mare decât la ediția precedentă, astfel încât să poată primi mai mulți expozanți și participanți.

Dan DIMA