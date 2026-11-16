Trei noi transplanturi de organe, la Iași

Trei pacienţi au primit o nouă şansă la viaţă, duminică, în urma transplanturilor realizate la Iaşi cu organe prelevate de la un bărbat de 45 de ani, aflat în moarte cerebrală la Spitalul Judeţean din Suceava. Doi rinichi au fost transplantaţi la Spitalul „Dr. C.I. Parhon”, iar ficatul a ajuns la un pacient operat la Spitalul „Sf. Spiridon”.

Donatorul a făcut posibilă şi salvarea unor pacienţi din străinătate, după ce inima şi plămânii au fost preluaţi de echipe medicale din Ungaria şi Austria. În aceste zile medicii de la Spitalul „Sf. Spiridon” vor intra iar în sala de operaţie, pentru a transplanta corneea.

La Spitalul „Dr. C.I. Parhon”, beneficiarii transplanturilor renale au fost un bărbat de 52 de ani din Huşi şi o femeie de 51 de ani din Iaşi, ambii diagnosticaţi cu insuficienţă renală cronică. „Primul pacient făcea dializă din 2025, iar femeia era dependentă de dializă peritoneală de mai bine de opt ani. Ambii pacienţii sunt stabili din punct de vedere hemodinamic. Sperăm ca şi din punctul de vedere al funcţionalităţii rinichilor să fie o evoluţie bună”, a declarat dr. Adrian Covic, coordonatorul Compartimentului de Transplant Renal.

Şi la Spitalul „Sf. Spiridon” a fost realizat duminică transplantul hepatic, ficatul fiind prelevat de la acelaşi donator. „Donatorul, un bărbat de 45 de ani, fusese internat în urma unui traumatism cranio-cerebral grav. Familia a acceptat donarea de organe şi ţesuturi, gestul său oferind o şansă la viaţă mai multor pacienţi, inclusiv din afara ţării”, a spus dr. Raluca Neagu, coordonatorul Centrului Regional de Transplant.

Intervenţiile de recoltare au fost făcute duminică dimineaţa, la Spitalul Judeţean din Suceava. Pentru medicii de acolo a avut loc prima prelevare simultană de multi-organe şi multi-ţesuturi din istoria unităţii medicale. Astfel, pe lângă ficat şi rinichi, au fost prelevate inima, plămânii, corneele dar şi ţesuturi osoase şi tendoane. Cordul a fost transportat în Ungaria, iar plămânii în Austria. Corneele au ajuns la Iaşi, unde urmează să fie transplantate la începutul acestei săptămâni, în timp ce ţesuturile osoase şi tendoanele au fost trimise la Banca de Ţesuturi din Bucureşti. Laura RADU