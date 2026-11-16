Vine iarna peste Iași! Cum s-au pregătit drumarii pentru lupta cu nămeții

* 81 de utilaje pe drumurile județene și alte 400 pe cele naționale * pentru sezonul rece care urmează, valoarea estimată a contractului de deszăpezire pe drumurile județene este de aproximativ 12 milioane de lei * DRDP Iași are deja contracte de deszăpezire pentru cele șapte secții de drumuri naționale care acoperă județele din nord-estul țării

Iarna bate la ușă, iar drumarii din județul Iași și din întreaga regiune a Moldovei își pregătesc utilajele pentru intervențiile în condiții de ninsoare și polei. Autoritățile anunță sute de autospeciale pregătite să intre pe trasee, stocuri importante de material antiderapant și baze de intervenție amplasate în puncte strategice. Rămâne de văzut însă cât de repede vor putea face față drumarii unor episoade de iarnă severă.

La nivelul județului Iași, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri (DJDP) a încheiat un acord-cadru pentru deszăpezirea drumurilor județene în perioada 2026–2030. Pentru sezonul rece care urmează, valoarea estimată a contractului este de aproximativ 12 milioane de lei, cu TVA, suma finală urmând să fie stabilită în funcție de condițiile meteorologice și de numărul intervențiilor.

Potrivit directorului instituției, Ciprian Ciucan, pentru deszăpezirea drumurilor județene sunt disponibile 81 de utilaje, o parte dintre acestea fiind echipate atât pentru îndepărtarea zăpezii, cât și pentru împrăștierea materialului antiderapant. Intervențiile vor fi coordonate din 31 de baze de depozitare, amplasate astfel încât echipele să poată ajunge cât mai rapid în zonele vulnerabile.

O noutate a procedurii de achiziție din acest an o reprezintă introducerea unor criterii privind protecția mediului și performanța utilajelor.

DRDP, contracte de deszăpezire pentru cele șapte secții de drumuri naționale

Nici drumurile naționale din regiunea Moldovei nu au fost lăsate în afara pregătirilor. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași are contracte de deszăpezire pentru toate cele șapte secții de drumuri naționale care acoperă cele șase județe din nord-estul țării.

Pentru această iarnă sunt disponibile aproximativ 300 de utilaje închiriate, conform contractelor, la care se adaugă alte 100 de utilaje proprii. În bazele de deszăpezire există un stoc de peste 17.000 de tone de sare, iar aprovizionarea va continua pe tot parcursul sezonului rece.

În paralel, sunt pe ultima sută de metri lucrările de pregătire pentru iarnă. Se montează plase parazăpezi și indicatoare specifice sezonului rece, menite să reducă riscurile în zonele expuse viscolului și troienelor.

În total, pe drumurile județene și naționale din zona Moldovei sunt pregătite aproximativ 481 de utilaje, iar autoritățile mizează pe intervenții rapide pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Testul adevărat va veni însă odată cu primele ninsori abundente, când organizarea, mobilizarea și capacitatea de reacție vor face diferența între drumuri practicabile și șosele blocate de zăpadă.

Daniel BACIU