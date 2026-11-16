Un nou șantier de amploare se pregătește în Iași

Primăria a emis autorizația de construire pentru consolidarea și restaurarea Podului de Piatră, monument istoric ridicat în urmă cu aproape 190 de ani și ajuns într-o stare avansată de degradare. Investiția este estimată la 16,8 milioane de lei, iar lucrările ar urma să dureze 12 luni.

Înainte de deschiderea efectivă a șantierului, municipalitatea trebuie să organizeze licitația pentru desemnarea constructorului. Calendarul inițial prevedea lansarea procedurii în septembrie 2026 și încheierea acesteia până la sfârșitul lunii octombrie, însă termenele au fost depășite.

Podul de Piatră a fost construit între 1836 și 1838 și este unul dintre cele mai vechi obiective de infrastructură ale orașului. Folosit în prezent pentru circulația pietonală, monumentul prezintă fisuri, zidărie degradată, elemente din piatră desprinse și fundații afectate de eroziune.

Proiectul prevede consolidarea structurii de rezistență, restaurarea zidăriei istorice, repararea fisurilor, refacerea pavajului din piatră cubică și reabilitarea rampelor de acces. Vor fi consolidate și pilele și culeele podului, iar albia Bahluiului va fi amenajată pe câte 50 de metri în amonte și în aval. Investiția include și supraveghere arheologică.

Documentația tehnico-economică a fost aprobată de Consiliul Local în decembrie 2024, la o valoare de 16,8 milioane de lei, cu TVA. Pregătirea proiectului a întâmpinat însă probleme în decembrie 2025, când Comisia Zonală a Monumentelor Istorice a respins documentația și a solicitat completări.

Emiterea autorizației de construire deschide drumul către licitație, dar nu înseamnă că lucrările încep imediat. Până la semnarea contractului și mobilizarea constructorului, Podul de Piatră continuă să aștepte intervenția care ar trebui să-i salveze structura și valoarea istorică. În 2038, monumentul va împlini 200 de ani. Carmen DEACONU