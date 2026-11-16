Șofer ucrainean de TIR, prins cu un certificat fals la Vama Sculeni!

Un șofer ucrainean de autocamion, în vârstă de 46 de ani, este cercetat de polițiștii de frontieră după ce a prezentat un certificat de competență profesională fals la intrarea în România, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni.

Incidentul s-a petrecut pe 15 noiembrie, în jurul orei 14:00. Bărbatul conducea un autocamion înmatriculat în Ucraina și s-a prezentat la controlul de frontieră pentru a intra în țară.

Pe lângă documentele de călătorie, acesta a prezentat un certificat de competență profesională care purta însemnele autorităților ucrainene. Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la autenticitatea actului și au efectuat verificări suplimentare.

În urma acestora, s-a constatat că documentul nu îndeplinea condițiile de formă și fond ale unuia autentic, fiind fals.

În cauză, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectuează cercetări pentru uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale. La finalizarea anchetei vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Andrei TURCU