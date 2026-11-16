Surprize în topul imobiliar. Iașul, mai accesibil decât Cluj-Napoca, Brașov și Constanța!

Un apartament nou cu două camere se apropie de pragul de 109.000 de euro, însă Iașul reușește să lase în urmă orașe precum Cluj-Napoca, Brașov și Constanța la capitolul efort financiar pentru cumpărarea unei locuințe. Visul proprietății vine însă cu o factură lunară de mii de lei și cu un credit întins pe trei decenii!

O familie din Iași, în care ambii soți câștigă salariul mediu net județean, trebuie să scoată din buzunar aproximativ 2.640 de lei în fiecare lună pentru rata unui apartament nou cu două camere. Asta înseamnă circa 24% din veniturile familiei, estimate la 11.018 lei lunar.

Potrivit analizei specialiștilor de la cea mai mare platformă imobiliară din țară, locuința luată în calcul are 52 de metri pătrați și valorează aproximativ 108.940 de euro. Pentru a deveni proprietari, cei doi soți trebuie să achite un avans de 15%, iar restul să-l acopere printr-un credit ipotecar de 494.479 de lei.

Calculul pornește de la un salariu mediu net de 5.509 lei pentru fiecare soț, conform datelor INS aferente lunii iulie. Creditul este întins pe 30 de ani, iar simularea folosește cea mai bună dobândă disponibilă în piață.

Comparația cu alte mari orașe scoate la iveală diferențe uriașe

Bucureștiul conduce în clasamentul accesibilității, cu o rată care consumă 22% din veniturile familiei, urmat de Timișoara, cu 23%. Iașul ocupă următoarea poziție, cu 24%.

În Constanța, povara creditului urcă la 28%, în timp ce la Cluj-Napoca și Brașov situația devine și mai apăsătoare.

La Cluj, un apartament similar ajunge la aproximativ 173.780 de euro, iar rata lunară sare la 4.410 lei! La Brașov, locuința costă circa 144.820 de euro, iar rata ajunge la 3.509 lei.

Cu alte cuvinte, o familie din Cluj plătește cu aproape 1.770 de lei mai mult în fiecare lună decât una din Iași, pentru un apartament comparabil.

Totuși, cifrele nu înseamnă că locuințele sunt ieftine la Iași. Aproape 109.000 de euro pentru două camere rămâne o sumă uriașă pentru numeroase familii, iar cei care nu au două salarii medii trebuie să suporte o povară financiară și mai mare.

Iașul câștigă, așadar, în comparația cu unele dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din țară, dar pentru mulți ieșeni cumpărarea unei locuințe rămâne o cursă de anduranță de 30 de ani.

Daniel BACIU