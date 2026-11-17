* moda, bijuteriile și obiectele de design independent vor fi prezentate în cadrul celei de-a treia ediții a evenimentului „DESIGNERII SUNT AICI” *

Peste 20 de designeri și creatori independenți își dau întâlnire la Iași, pe 22 noiembrie, la cea de-a treia ediție a evenimentului „DESIGNERII SUNT AICI”. Organizat la Palas Campus, proiectul reunește participanți din mai multe orașe ale Moldovei și propune publicului o întâlnire cu moda de autor, bijuteriile, accesoriile și obiectele realizate de creatori locali și regionali.

Evenimentul este construit alături de comunitatea Sunt Aici și IaȘi Cufărul cu Haine, două inițiative implicate în promovarea creativității și a proiectelor independente. După două ediții desfășurate în același spațiu, organizatorii continuă să dezvolte o platformă de întâlnire între designerii care își construiesc propriile branduri și publicul interesat de produse originale.

Creatorii din Moldova își prezintă brandurile la Iași

Participanții vin din Iași, Piatra Neamț, Botoșani și alte localități ale regiunii, cu produse care acoperă mai multe domenii ale designului. Vizitatorii vor putea descoperi piese vestimentare, accesorii, bijuterii, obiecte decorative și alte forme de expresie artistică.

Spre deosebire de prezentarea produselor într-un magazin obișnuit, evenimentul pune accentul pe întâlnirea cu oamenii care le realizează. Publicul va putea discuta direct cu designerii despre materialele utilizate, sursele de inspirație și etapele prin care o idee ajunge să devină un produs finit.

Pentru creatorii independenți, asemenea întâlniri reprezintă și o oportunitate de a-și face cunoscute brandurile în afara orașelor în care activează. Participarea unor designeri din mai multe județe contribuie la apropierea comunităților creative și la dezvoltarea unor legături profesionale în regiune.

Proiectul a pornit de la convingerea că produsele originale trebuie să fie însoțite de vizibilitatea celor care le concep. Din acest motiv, organizatorii urmăresc să creeze un spațiu în care designerii nu sunt doar expozanți, ci participanți activi la dialogul cu publicul.

De la atelierul de creație, direct în fața publicului

Una dintre particularitățile evenimentului este diversitatea produselor prezentate. Moda, bijuteriile și obiectele de design se întâlnesc într-un format care permite vizitatorilor să descopere stiluri, tehnici și perspective artistice diferite. Demersul urmărește promovarea creației independente și a identității fiecărui brand. Organizatorii consideră că un obiect realizat de un designer exprimă nu doar o alegere estetică, ci și o parte din personalitatea și experiența celui care l-a creat.

Abordarea transformă evenimentul într-un prilej de cunoaștere a procesului creativ. Publicul poate descoperi nu numai produsul final, ci și povestea din spatele lui, într-un context în care creatorii și vizitatorii interacționează fără intermediari.

Pentru Iași, cea de-a treia ediție consolidează un eveniment dedicat industriilor creative regionale, într-un oraș în care arta, designul și inițiativele antreprenoriale independente găsesc noi forme de prezentare publică.

Clara DIMA