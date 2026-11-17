Operațiune spectaculoasă a Poliției Rutiere, cu elicopterul deasupra drumurilor naționale! Timp de două zile, pe 14 și 15 noiembrie, polițiștii au monitorizat din aer șoselele cu risc ridicat de accidente, în încercarea de a-i prinde pe șoferii care ignoră regulile de circulație.

Misiunea a fost organizată de Serviciul Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, cu sprijinul unui echipaj al Inspectoratului General de Aviație al MAI. Țintele principale: depășirile neregulamentare și conducerea agresivă, comportamente care pot transforma o simplă deplasare într-o tragedie.

Bilanțul celor două zile: doar cinci sancțiuni contravenționale! Toate au fost aplicate unor conducători auto surprinși efectuând depășiri neregulamentare.

Deși operațiunea a beneficiat de supraveghere aeriană, comunicatul polițiștilor menționează cinci amenzi, fără să precizeze valoarea acestora sau dacă au fost constatate și alte abateri.

Acțiunile de acest tip urmăresc prevenirea accidentelor și transmit un avertisment clar: șoferii care încalcă regulile pot fi observați și de la înălțime. Andrei TURCU