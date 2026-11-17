* universitățile ieșene pregătesc dezbaterile despre tehnologiile care vor transforma cercetarea științifică * Inteligența artificială, supercalculatoarele și comunicațiile cuantice sunt în centrul conferinței RoEduNet 2026, organizată în perioada 19–22 noiembrie * în spatele acestor tehnologii se află investiții de milioane de euro în infrastructura digitală, inclusiv un proiect național de aproape 10 milioane de euro care include și Iașul

Iașul devine, în această săptămână, locul de întâlnire al specialiștilor care dezvoltă infrastructura digitală pentru universități și institute de cercetare. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) găzduiesc cea de-a 25-a ediție a conferinței RoEduNet – Networking in Education and Research, organizată de Agenția ARNIEC/RoEduNet. Printre partenerii evenimentului se numără Carnegie Mellon University din Statele Unite, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și IEEE Computer Society Romania Chapter. Participarea acestora aduce la aceeași masă cercetători, profesori și experți în infrastructuri informatice.

Supercalculatoarele schimbă cercetarea universitară

Una dintre temele centrale este calculul de înaltă performanță, cunoscut sub denumirea High Performance Computing (HPC). Acesta permite procesarea unor cantități uriașe de informații și realizarea unor simulări imposibil de executat într-un timp rezonabil pe calculatoarele obișnuite. Aplicațiile depășesc domeniul informaticii. Medicina, cercetarea farmaceutică, ingineria, modelarea climatică și inteligența artificială au nevoie de capacități de calcul tot mai mari. Pentru universități, accesul la asemenea resurse poate determina complexitatea proiectelor științifice și posibilitatea participării la consorții internaționale.

Prof. univ. dr. Lenuța Alboaie, decanul Facultății de Informatică a UAIC și copreședinte al comitetului de program al conferinței, a subliniat că „inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și comunicațiile cuantice modifică arhitectura cercetării și educației”.

Miza nu mai este doar dezvoltarea unor aplicații informatice, ci construirea infrastructurii capabile să le susțină.

Aproape 10 milioane de euro pentru comunicațiile cuantice

Iașul este inclus în infrastructura națională de comunicații cuantice RoNaQCI, un proiect cu o valoare de 9.999.877,60 euro, finanțat în proporție de 50% prin Programul Europa Digitală și 50% din fonduri naționale. Proiectul a vizat o rețea de peste 1.500 de kilometri, cu șase rețele metropolitane, inclusiv la Iași, și 36 de legături pentru distribuirea cuantică a cheilor criptografice. Infrastructura este destinată protejării comunicațiilor și conectării unor universități, institute de cercetare, instituții publice și centre de date. TUIASI figurează printre instituțiile implicate în proiect, iar RoEduNet a asigurat un rol important în dezvoltarea infrastructurii de comunicații.

Programul RoEduNet include securitatea rețelelor, tehnologiile viitorului internet, serviciile cloud, sistemele informatice distribuite și infrastructurile critice. O secțiune distinctă este dedicată criptografiei cuantice, rețelelor cuantice și calculului cuantic.

Provocarea următorilor ani va fi transformarea competenței științifice în investiții concrete, astfel încât cercetătorii ieșeni să aibă acces la capacități de calcul și comunicații comparabile cu cele ale marilor centre universitare europene.

Dan DIMA