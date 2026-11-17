Iașul se pregătește pentru un nou eveniment cu participare internațională. În perioada 27–30 iunie 2027, municipiul va găzdui cea de-a XIII-a ediție a „Marșului Vieții”, manifestare dedicată comemorării victimelor Pogromului din 1941. Sunt așteptați membri ai familiilor victimelor și supraviețuitorilor, oficialități centrale și locale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic și consular.

Pregătirile au început deja. Luni, 16 noiembrie 2026, primarul Mihai Chirica s-a întâlnit cu rabinul Josef Wasserman, președintele Fundației pentru Promovarea și Dezvoltarea Iudaismului în România. La discuții au participat Dragoș Nelersa, președintele Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, și jurnalista Ioana Toff.

Momentul central al manifestărilor va avea loc marți, 29 iunie 2027, la Cimitirul Evreiesc, unde participanții vor aduce un omagiu celor care și-au pierdut viața în tragicele evenimente din 1941. Programul va respecta desfășurătorul tradițional, stabilit înaintea vizitei președintelui Israelului, cu un accent deosebit pe manifestările religioase.

Noua ediție vine după ce, pe 28 iunie 2026, „Marșul Vieții” a atras atenția internațională prin participarea președintelui Statului Israel, Isaac Herzog.

Primarul Mihai Chirica a subliniat importanța păstrării memoriei comunității evreiești și a relațiilor dintre Iași, comunitatea evreiască și Statul Israel, mulțumind partenerilor și participanților implicați în organizarea evenimentului. Carmen DEACONU