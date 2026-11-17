* un șofer a ajuns la 1,53 mg/l, după ce a intrat cu mașina într-un gard * alți patru conducători auto, prinși cu alcoolemii uriașe

Se înmulțesc cazurile șoferilor prinși băuți la volan, iar valorile înregistrate de aparatele etilotest sunt de-a dreptul alarmante. În numai câteva zile, trei bărbați au fost depistați de polițiști cu cantități foarte mari de alcool în aerul expirat. Unul dintre ei a provocat și un accident rutier, izbindu-se cu autoturismul într-un gard!

Cel mai grav rezultat a fost înregistrat în cazul unui bărbat de 34 de ani, care, pe 13 noiembrie, conducea dinspre șoseaua Bucium către șoseaua Iași - Tomești. Acesta ar fi pierdut controlul volanului și a intrat într-un gard, accidentul soldându-se doar cu pagube materiale. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare șocantă: 1,53 mg/l alcool pur în aerul expirat! Pe 16 noiembrie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Nici în celelalte două cazuri valorile nu au fost mai puțin îngrijorătoare. Pe 16 noiembrie, polițiștii din Pașcani au oprit un șofer de 47 de ani, care avea 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Un alt caz a fost înregistrat pe 11 noiembrie, în localitatea Belcești. Un bărbat de 51 de ani conducea o autoutilitară pe DC 139, dinspre Belcești către Munteni, când a fost oprit de polițiștii din Hârlău. Etilotestul a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. După administrarea probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, la data de 16 noiembrie.

Alți doi conducători auto au fost descoperiți, în weekend, la Iași, conducând cu valori uriașe ale acoolemiei: 1,32, respective 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cei doi aveau 56, respectiv 60 de ani și au fost deja prezentați unităților de parchet și instanțelor competente, cu propuneri legale.

Cifrele arată o realitate îngrijorătoare: unii conducători auto continuă să se urce la volan după ce consumă cantități importante de alcool, transformând drumurile publice în potențiale scene de tragedie. De această dată, accidentele nu s-au soldat cu victime omenești, dar realitatea demonstrează că, adesea, o asemenea inconștiență poate produce adevărate tragedii. Andrei TURCU