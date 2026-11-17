* una dintre cele mai îndrăgite opere ale lui Gioachino Rossini ajunge în premieră la Iași, în stagiunea aniversară Opera 70 * cu două distribuții și o montare în care umorul ascunde adevăruri incomode, spectacolul readuce în discuție o virtute tot mai rar invocată: bunătatea

Cenușăreasa revine, dar fără zână, fără baghetă magică și fără promisiunea că toate nedreptățile se îndreaptă peste noapte. Pe 21 noiembrie, de la ora 18:30, Opera Națională Română din Iași prezintă premiera spectacolului „La Cenerentola”, de Gioachino Rossini, în regia lui Cristi Avram și sub bagheta dirijorului David Crescenzi.Considerată una dintre cele mai importante opere comice ale lui Rossini, alături de celebrul „Bărbier din Sevilla”, „La Cenerentola” urmărește destinul Angelinei, tânăra disprețuită de propria familie, care refuză să răspundă răutății cu aceeași monedă. Spre deosebire de basmul clasic, aici miracolele lipsesc.

Un spectacol-oglindă. Personajele lui Rossini trăiesc și printre noi

La conferința de presă de luni, managerul Operei ieșene, Andrei Fermeșanu, a insistat asupra actualității mesajului transmis de spectacol. Într-o societate care traversează o perioadă deloc ușoară, povestea Cenușăresei vorbește despre bunătate nu ca despre o virtute abstractă, ci ca despre o alegere pe care fiecare dintre noi o poate face.

„Într-o societate în care oamenii traversează perioade dificile și așteaptă adesea schimbarea din exterior, povestea Cenușăresei amintește că binele începe cu fiecare dintre noi”.

Bunătatea este, în această interpretare, un limbaj universal, capabil să depășească diferențele dintre oameni. „Nu trebuie să așteptăm ca altcineva să facă primul gest de bunătate. Schimbarea poate începe chiar cu noi, prin felul în care ne raportăm la cei din jur”, a mai punctat Andrei Fermeșanu.

Pentru regizorul Cristi Avram, aflat la prima sa producție dedicată în mod special umorului, „La Cenerentola” este mai mult decât o comedie cu deghizări și încurcături amoroase. Este un spectacol-oglindă, în care publicul ar putea descoperi, nu fără o anumită surprindere, fragmente din propria existență.

Dincolo de decoruri, costume și farmecul convențiilor teatrale, regizorul invită spectatorii să privească atent spre propriile vieți: „Umorul lui Rossini are tocmai această subtilitate: ne face să zâmbim în fața unor situații în care, privite mai atent, ne-am putea recunoaște”.

Două distribuții și o premieră cu invitați internaționali

Noua producție reunește două distribuții, alcătuite din soliști ai Operei ieșene și artiști invitați. În reprezentația din 21 noiembrie, rolul Angelinei îi revine Mariei Miron Sîrbu, alături de Andrei Mihalcea – Don Ramiro, Alin Munteanu – Dandini și Daniel Pascariu – Don Magnifico. Maria Rădeanu și Diana Penișoară interpretează surorile vitrege Clorinda și Tisbe, iar Cezar Octavian Ionescu apare în rolul lui Alidoro.

Cea de-a doua distribuție o aduce în prim-plan pe artista italiană Valentina Coletti, alături de Dumitru Filip, Róbert Erdős, Andrei Yvan, Evelina Barcan, Andreea Vecliuc și Dumitru Melnic.

Pentru Maria Miron Sîrbu, povestea Angelinei vorbește despre o nevoie care nu dispare odată cu maturitatea: aceea de a crede în povești, în speranță și în iubire.

„Educația începe în copilărie, când oamenii descoperă primele lecții despre bunătate și respect, iar adulții ar trebui să își amintească mai des aceste valori”.

Artista consideră că unele dintre cele mai importante lucruri învățate în copilărie merită redescoperite la vârsta adultă. Uneori, tocmai simplitatea unei povești ne ajută să înțelegem ceea ce viața complică inutil.

Emoționată de prima sa întâlnire cu publicul ieșean, Valentina Coletti a mărturisit că „La Cenerentola” este opera sa de suflet. Pentru artista italiană, participarea la această premieră are și o semnificație aparte, fiind prilejuită de aniversarea celor 70 de ani de existență a Operei Naționale Române din Iași.

Dirijorul David Crescenzi a atras atenția asupra particularităților partiturii lui Rossini:

„Actul al doilea începe cu un cor de bărbați, un moment muzical inedit, care contribuie la dinamica spectacolului. Lucrarea solicită interpreților virtuozitate vocală, dar și capacitatea de a susține ritmul alert al unei comedii construite pe deghizări și răsturnări de situație”, a spus maestrul.

Scenografia este semnată de Maria Eșanu, coregrafia de Mălina Andrei, iar designul luminilor de Lucian Țurcanu. Pregătirea corului îi aparține lui Manuel Giugula. Alături de soliști evoluează Corul, Baletul și Orchestra Operei Naționale Române din Iași.

Interesul publicului s-a văzut încă înainte de ridicarea cortinei: biletele pentru reprezentațiile din 21, 22 și 24 noiembrie s-au epuizat, iar instituția a programat suplimentar o avanpremieră, pe 20 noiembrie. Toate spectacolele încep la ora 18:30, conducerea muzicală fiind asigurată de David Crescenzi și Bogdan Chiroșcă.

Maura ANGHEL, Laura RADU