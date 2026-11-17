O nouă rundă cu miză uriașă în cursa pentru conducerea școlilor din județul Iași! Marți, 17 noiembrie 2026, candidații înscriși la concursul pentru funcțiile de director și director adjunct au trecut prin proba finală a interviului, iar rezultatele au adus note maxime, calificative excelente, dar și retrageri și absențe. Mai mulți candidați au obținut nota 10, demonstrând că au trecut cu brio de evaluarea competențelor digitale, a aptitudinilor personale, a rezolvării situațiilor-problemă și a proiectelor manageriale.

Performanțele de top au fost înregistrate la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Iași, unde candidații pentru funcțiile de director și director adjunct au obținut ambele nota maximă, 10. Tot cu 10 a fost notată candidata pentru funcția de director adjunct de la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, dar și candidatul pentru funcția de director de la Școala Gimnazială „Ion Ghica”. O altă notă maximă a fost obținută de un candidat pentru funcția de director adjunct la Școala Gimnazială „Vasile Conta”.

Nici la capitolul rezultate aproape perfecte nu au lipsit surprizele. La Școala Gimnazială din Valea Seacă, candidatul pentru funcția de director a obținut impresionanta notă 9,84. La Școala Gimnazială din Tătăruși, un candidat a fost evaluat cu 9,78, în timp ce la Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu” din Tomești s-au înregistrat note de 9,68 și 9,59 pentru funcțiile de conducere.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a avut rezultate excelente și la concursul pentru director adjunct, unde o candidată a primit 9,94. La Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” din Pașcani au fost înregistrate note de 9,46, 9,28 și 9,12 pentru diferite funcții de conducere. De asemenea, la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” din Podu Iloaiei, un candidat a obținut 9,69 pentru postul de director adjunct.

Lista rezultatelor spectaculoase continuă cu Liceul Tehnologic din Fântânele, unde s-au obținut 9,60 și 8,20, Liceul Teoretic Waldorf din Iași, cu 9,37, și Școala Gimnazială din Scobinți, cu 9,22.

Au existat însă și momente neașteptate. Doi candidați s-au retras din concurs, iar un altul nu s-a prezentat la proba de interviu. Un candidat înscris pentru conducerea Școlii Gimnaziale din Valea Seacă s-a retras din cursa pentru postul de director, dar a susținut interviul pentru funcția de director adjunct, unde a obținut 9,16. La Tomești, un candidat nu s-a prezentat pentru funcția de director, dar a fost admis pentru postul de director adjunct, cu 9,59.

Toate cele 31 de rezultate în care a fost acordată o notă la proba de interviu au fost declarate ADMIS, cea mai mică notă fiind 7,38, obținută pentru funcția de director la Școala Gimnazială din Tătăruși.

Concursul continuă să decidă cine va ocupa fotoliile de conducere ale unităților de învățământ ieșene, într-o competiție în care notele maxime și rezultatele de peste 9 au dominat noua rundă de evaluări. Carmen DEACONU