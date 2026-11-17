O echipă de copii de la Biblioteca Comunală Popricani, județul Iași, a obținut Premiul Grand Award – locul I la Târgul Național de Știință CODE Kids 2026, desfășurat la București. Proiectul câștigător, intitulat „SafeLibri”, propune o soluție inteligentă pentru prevenirea accidentelor rutiere și protejarea animalelor.

Performanță remarcabilă pentru copiii din comuna ieșeană Popricani! Echipa „CodeLibri”, coordonată de Mihaela Tănasă, a impresionat juriul Târgului Național de Știință CODE Kids 2026 și a obținut marele premiu al competiției, devansând echipe din întreaga țară și din Republica Moldova.

Proiectul „SafeLibri” este un prototip de șosea inteligentă, conceput pentru a preveni accidentele rutiere și a proteja viețile animalelor. Practic, micii inventatori au pornit de la o problemă reală și au construit o soluție tehnologică menită să facă drumurile mai sigure.

Competiția s-a desfășurat pe 14 noiembrie, la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București, unde 20 de echipe și-au prezentat invențiile în fața unui juriu format din profesioniști din domeniul tehnologiei.

Succesul copiilor din Popricani a fost dublat de o altă distincție: echipa a primit și premiul Excellence in Presentation, pentru modul în care și-a prezentat proiectul.

În plus, câștigătorii Grand Award – locul I au primit un premiu special din partea companiei Honeywell Technologies: o excursie pentru întreaga echipă, alături de coordonatoarea lor.

Târgul din acest an a fost cea mai mare ediție din istoria competiției, cu peste 1.500 de vizitatori și 20 de proiecte inovatoare realizate de copii cu vârste între 10 și 14 ani.

Rezultatul obținut de CodeLibri demonstrează că pasiunea pentru tehnologie și ideile capabile să rezolve probleme reale pot apărea și în comunitățile rurale, nu doar în marile centre urbane. Carmen DEACONU