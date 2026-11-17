* în total, pentru construirea șoselei sunt necesare 156.597 de metri pătrați de teren, aferenți unui număr de 192 de imobile din Podu Iloaiei * dintre acestea, 88.777 de metri pătrați reprezintă proprietăți private, 48.554 de metri pătrați aparțin domeniului public al statului, iar alți 19.266 de metri pătrați sunt proprietatea publică a administrației locale

Un nou pas pentru construirea variantei de ocolire a orașului Podu Iloaiei! Statul pregătește exproprieri masive de terenuri pentru realizarea drumului de conectivitate dintre Autostrada A8 și DN 28, investiție care ar urma să scoată o parte importantă din traficul de tranzit din orașul sufocat de coloane interminabile de mașini. Nota de plată pentru despăgubirea proprietarilor este estimată la 8,14 milioane de lei, bani alocați de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor.

Exproprierile vor fi realizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în numele statului român. Proprietarii terenurilor private urmează să primească despăgubiri calculate potrivit procedurilor legale.

Noua șosea va avea o lungime de 4,377 kilometri și va ocoli orașul Podu Iloaiei prin partea de sud, asigurând legătura dintre DN 28 și viitoarea Autostradă A8. Contractul de proiectare și execuție are o valoare estimată de 96,61 milioane de lei, fără TVA.

Proiectul este unul esențial pentru eliminarea blocajelor care transformă traversarea orașului într-un adevărat coșmar pentru șoferi. Pe traseu sunt prevăzute două sensuri giratorii la capetele variantei, un pod nou peste râul Bahlui, conexiuni cu drumurile județene și locale, sisteme de drenaj, iluminat public și semnalizare rutieră.

Licitația a fost contestată, iar procedura a fost întârziată

Drumul nu a scăpat însă de probleme administrative. Procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a fost contestată, iar în iulie 2026 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis sesizarea și a cerut modificarea documentației de atribuire.

CNSC a considerat disproporționate anumite condiții privind experiența similară și lichiditatea financiară impuse ofertanților. De asemenea, a solicitat revizuirea clauzei care prevedea penalități de 400.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere.

În urma deciziei, noul termen pentru evaluarea financiară a ofertelor a fost stabilit pentru 8 ianuarie 2027.

Până atunci, Podu Iloaiei mai are de așteptat proiectul care ar putea schimba radical circulația rutieră în zonă. Pentru șoferii care pierd zilnic zeci de minute în ambuteiajele de pe DN 28, fiecare etapă bifată înseamnă încă o speranță că infernul traficului va deveni istorie. Daniel BACIU