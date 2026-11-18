* peste 100.000 de case individuale din județul Iași aveau pereți din paiantă sau chirpici la ultimul recensământ * ponderea lor, de 47,1%, depășește considerabil media națională * în 2026, fondul locativ al județului a ajuns la peste 417.000 de locuințe, iar construcțiile tradiționale continuă să reprezinte o parte importantă a patrimoniului rural

Dincolo de blocurile noi și cartierele rezidențiale care au schimbat imaginea Iașului, județul păstrează o realitate mai puțin cunoscută: aproape una din două case individuale inventariate la ultimul recensământ avea pereți din paiantă sau chirpici. Sunt peste 100.000 de construcții ridicate prin tehnici tradiționale, în timp ce media națională este de numai 28,1%. În 2026, casele din pământ reprezintă nu doar o moștenire a satului moldovenesc, ci și o temă actuală privind costurile locuirii, siguranța clădirilor și folosirea materialelor naturale.

Județul Iași are unul dintre cele mai interesante contraste ale pieței locuințelor din Moldova. Pe de o parte, extinderea zonelor rezidențiale aduce construcții din beton, cărămidă și BCA. Pe de altă parte, în gospodăriile rurale, pământul a rămas un material de construcție cu o prezență statistică remarcabilă.

Potrivit Recensământului Populației și Locuințelor din 2021, județul avea 213.219 case individuale, dintre care 100.431 erau încadrate la categoria pereților exteriori din paiantă sau chirpici. Ponderea de 47,1% depășește cu 19 puncte procentuale media României, de 28,1%.

Peste 417.000 de locuințe în județul Iași

Datele mai recente arată că fondul locativ al județului număra 417.276 de locuințe la 31 octombrie 2026, potrivit raportului privind asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor, realizat pe baza informațiilor PAID și INS. Această cifră include atât casele, cât și apartamentele și nu poate fi comparată direct cu cele 213.219 case individuale inventariate la recensământ. În același inventar, Iașul avea 42.194 de case individuale din zidărie cu planșee de lemn și 34.278 din zidărie cu planșee de beton. Prin comparație, categoria paiantă-chirpici era de peste două ori mai numeroasă decât oricare dintre acestea.

Cât costă o casă din chirpici în 2026

Materialul tradițional poate fi ieftin, dar locuința terminată nu este neapărat o construcție cu un buget foarte mic. Potrivit estimărilor publicate de platforma NaturaLab, o casă din chirpici realizată cu participarea proprietarului la lucrări poate costa între 2.500 și 4.000 de lei pe metru pătrat. Pentru 80 de metri pătrați rezultă un buget orientativ de 200.000–320.000 de lei, iar pentru 100 de metri pătrați, între 250.000 și 400.000 de lei. Economiile provin în special din materialele pereților. Fundația, acoperișul, instalațiile electrice, alimentarea cu apă și finisajele rămân cheltuieli importante. În plus, o locuință nouă trebuie proiectată și autorizată, indiferent dacă este construită din chirpici, cărămidă sau BCA.

Pereții din pământ au avantajul unei inerții termice ridicate: acumulează căldura și reduc variațiile bruște de temperatură. Sunt însă vulnerabili la umezeală dacă nu beneficiază de fundații, protecție și finisaje adecvate. Într-o zonă seismică precum Moldova, rezistența structurală reprezintă o condiție esențială.

Dan DIMA