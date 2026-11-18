Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) urcă spectaculos în clasamentul internațional QS World University Rankings: Sustainability 2027, câștigând 68 de poziții față de ediția precedentă. Mai mult, instituția ieșeană ocupă primul loc în România la categoria Guvernanță, cu un punctaj de 92,3 din 100.

UAIC ajunge pe locul 697 la nivel mondial, dintr-un total de 2.004 universități clasificate, și pe poziția 289 în Europa, din 625 de instituții. În România, universitatea ieșeană ocupă locul al patrulea, din 15 universități incluse în clasament.

Progresul este vizibil și în punctajul general: 65,5 puncte din 100, cu 5,8 puncte mai mult decât în ediția anterioară, când UAIC obținuse 59,7 puncte.

Cea mai importantă performanță vine însă la categoria Guvernanță (Governance), unde universitatea ieșeană este prima din România, ocupă locul 131 în Europa și poziția 220 la nivel mondial. Evaluarea ia în calcul transparența, responsabilitatea instituțională, raportarea financiară și implicarea studenților în structurile de conducere.

Rezultate consistente apar și la Impact social, unde UAIC obține 71,1 puncte. Se remarcă în special indicatorii Egalitate – 85,2 puncte și Sănătate și bunăstare – 80,6 puncte.

În ceea ce privește Impactul asupra mediului, universitatea înregistrează 54 de puncte, în timp ce componenta Cercetare în domeniul mediului ajunge la 70,2 puncte.

Prin aceste rezultate, UAIC își consolidează prezența în ierarhiile universitare internaționale și își confirmă evoluția în evaluarea sustenabilității instituționale. Carmen DEACONU